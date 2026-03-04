Ở tuổi 64, bà Kuboyama xuất hiện trong những chiếc váy công chúa bồng bềnh mỗi khi hẹn hò, còn người nắm tay bà là một cụ ông 86 tuổi luôn miệng nói lời cảm ơn và xin lỗi rất chân thành.

Kuboyama, một kỹ sư công nghệ thông tin đã nghỉ hưu tại thành phố Kawasaki, Nhật Bản. Kuboyama từng có cuộc sống mà nhiều người mơ ước: vẻ ngoài điển trai, công việc lương cao và sự nghiệp ổn định. Thế nhưng phía sau hình ảnh đó là những trăn trở âm thầm kéo dài từ thời thơ ấu.

Kuboyama luôn bị thu hút bởi váy áo và mỹ phẩm dành cho phụ nữ, song trong bối cảnh xã hội nhiều thập kỷ trước, những người đàn ông muốn sống như phụ nữ thường bị chế giễu và nhìn bằng ánh mắt nghi kỵ.

Đến tuổi 40, Kuboyama bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn định dạng giới. Và cuối cùng, khoảng 7 năm trước, ở tuổi gần 60, Kuboyama quyết định thực hiện phẫu thuật chuyển giới. Đây là bước ngoặt giúp Kuboyama sống đúng với con người thật của mình.

Chuyển giới ở độ tuổi gần 60, tìm thấy hạnh phúc tuổi già bên người tình 86 tuổi. Ảnh: SCMP

Sau ca phẫu thuật, Kuboyama lựa chọn theo đuổi phong cách nữ tính táo bạo, mang hơi hướng phương Tây. Khi còn thon gọn, bà đeo kính áp tròng màu sáng, đội tóc giả vàng, trang điểm đậm và thực hiện những bộ ảnh lộng lẫy trong studio. Không gian sống của bà cũng được trang trí như một cung điện thu nhỏ với những chi tiết gợi nhớ đến thế giới cổ tích.

Tuy nhiên, cuộc sống thường nhật không phải lúc nào cũng êm đềm. Vóc dáng cao lớn khiến bà đôi khi bị chất vấn khi sử dụng nhà vệ sinh nữ hoặc đến các khu suối nước nóng dành riêng cho phụ nữ.

Có thời điểm, bà từng khao khát được người khác công nhận là "đủ nữ tính". Nhưng theo năm tháng, bà dần buông bỏ áp lực ấy, tự tin khẳng định "tôi là chính tôi".

Ba năm trước, cuộc đời bà bước sang một chương mới khi gặp Kazunari Morimoto, một cựu lao động nông nghiệp 86 tuổi đã trải qua 3 lần đổ vỡ hôn nhân. Ông được cho là đã phải lòng bà ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Điều khiến Kuboyama trân trọng không phải những lời hoa mỹ, mà là sự tử tế rất đời thường của Morimoto. "Ông ấy luôn nói cảm ơn và xin lỗi một cách đàng hoàng. Ở bên ông ấy, tôi thực sự hạnh phúc", bà chia sẻ.

Mỗi lần hẹn hò, Kuboyama đều chuẩn bị kỹ lưỡng: chọn váy, tóc giả, trang điểm chỉn chu. Bà còn mua sắm quần áo cho bạn trai.

Tại nhà ông, bà nấu bữa tối, cả hai cùng ngồi trên sofa xem truyền hình, và khi ra về, bà trao ông một nụ hôn tạm biệt. Morimoto tự nhận mình là một "ông già kỳ quặc", nhưng chính sự hài hước ấy luôn khiến bà bật cười.

Bạn bè từng lo lắng về khoảng cách tuổi tác 22 năm giữa họ, nhắc đến khả năng bà sẽ phải chăm sóc người yêu khi tuổi già. Song với Kuboyama, tình yêu hiện tại quan trọng hơn những nỗi lo xa. Ở bên Morimoto, bà tìm thấy nhịp sống chậm rãi và nhẹ nhàng mà mình hằng mong muốn.

Hiện tại, bà hy vọng sẽ giảm cân để có thể mặc lại những chiếc váy ngắn yêu thích.

Câu chuyện của Kuboyama đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước lòng dũng cảm của bà khi chọn sống đúng với bản thân và xây dựng hạnh phúc bên người thấu hiểu mình.

Giữa những định kiến và khác biệt, tình yêu của họ không ồn ào, không phô trương, chỉ đơn giản là hai con người tìm thấy sự an yên trong những điều bình dị nhất của cuộc sống.