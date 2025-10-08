Trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ không có con chung, ở tuổi 61, một người đàn ông họ Trương ở Lạc Dương (tỉnh Hà Nam) vẫn khao khát tìm được người đồng hành trong những năm tháng về sau.

Ông Trương chia sẻ từng bị lừa tiền tới 4 lần sau khi sử dụng các ứng dụng hẹn hò trực tuyến. Ảnh chụp màn hình

Theo tờ Lạc Dương nhật báo, ông Trương là người có địa vị xã hội, sở hữu nhiều bất động sản ở Thâm Quyến và một số tỉnh thành khác, với tổng giá trị lên tới 10 triệu Nhân dân tệ (tương đương 37 tỷ đồng). Tuy nhiên, mỗi lần về quê, ông thường bị họ hàng, làng xóm cười chê vì vẫn "một thân một mình" hay "không có nổi một mụn con".

Sau nhiều năm cô đơn lẻ bóng, tập trung cho sự nghiệp, thời gian gần đây, ông Trương bắt đầu sử dụng các ứng dụng hẹn hò trực tuyến. Tuy nhiên, thay vì tìm được tình yêu đích thực, người đàn ông 61 tuổi lại bị lừa tiền tới 4 lần.

Đối tượng lừa đảo yêu cầu ông Trương nạp tiền để tiếp tục các cuộc trò chuyện, tìm hiểu. Ảnh chụp màn hình

"Tôi từng gặp một cô gái tự nhận là có trình độ học vấn cao, song tìm hiểu mới biết, mọi thông tin đều là giả mạo. Cô ta còn chưa từng đến trường", ông Trương cho biết.

Chưa dừng lại, vì nắm được thông tin cá nhân và biết điều kiện của ông Trương nên một số nữ nhân viên chăm sóc khách hàng của ứng dụng còn giả làm đối tượng tiếp cận ông. Họ liên tục đề nghị ông nạp tiền tài khoản hay mua tiền ảo để duy trì các cuộc trò chuyện, tìm hiểu.

Ảnh minh họa: Marketech apac

Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện của ông Trương đã làm dấy lên làn sóng thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông khi cho rằng đối tượng trung niên và cao tuổi cũng có nhu cầu được yêu thương, chia sẻ và không nên bị xem nhẹ trong các mối quan hệ tình cảm.

Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng cảnh báo mọi người cần thận trọng hơn với việc kết bạn qua mạng, đặc biệt là khi liên quan đến giao dịch tài chính, để tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo tương tự.