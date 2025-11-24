Phát hiện này khiến hình ảnh “lãng mạn” từng giúp ông trở nên nổi tiếng bị đảo ngược hoàn toàn. Nhân vật chính, được truyền thông Trung Quốc gọi là ông Xu, gần 70 tuổi và sống độc thân.

Ông được biết đến rộng rãi từ năm 2024 khi thường xuất hiện dưới chân cầu Nam Phố, một khu vực đông đúc ở Thượng Hải (Trung Quốc). Ăn mặc chỉnh tề, tay cầm túi nilon nhỏ chứa nước uống và vài món ăn vặt, ông đứng nép bên đường và nói với người qua lại rằng ông “đang chờ tình yêu”, thông tin từ SCMP.

Cảnh tượng này nhanh chóng thu hút sự chú ý, giúp ông nhận biệt danh “ông chú lãng mạn" tại Thượng Hải.

Tuy nhiên, sự biến mất của ông trong nhiều tháng gần đây đã khiến nhiều người đặt câu hỏi.

Đến giữa tháng 11/2025, đài truyền hình Thượng Hải công bố thông tin cho thấy ông Xu bị tạm giữ hành chính 15 ngày từ tháng 5 vì không tuân thủ một phán quyết của tòa liên quan đến việc nợ tiền thuê nhà.

Thông tin này ngay lập tức gây xôn xao, thu hút hàng triệu lượt thảo luận trên mạng xã hội Trung Quốc.

Theo hồ sơ, vụ việc bắt đầu từ năm 2011 khi ông Xu thuê một căn hộ rộng 50m2 tại quận Hoàng Phố. Tiền thuê tăng dần từ mức 3.900 NDT (khoảng 14,5 triệu đồng) lên 7.500 NDT (khoảng 26,3 triệu đồng) mỗi tháng vào năm 2023.

Từ tháng 8/2023, ông ngừng thanh toán với lý do “gặp khó khăn tài chính”, đồng thời không trả tiền điện. Chủ nhà, bà Chu, đã nhiều lần yêu cầu ông rời đi nhưng không thành công. Đầu năm 2024, bà buộc phải kiện ra Tòa án Nhân dân quận Hoàng Phố.

Người đàn ông lớn tuổi ở Thượng Hải, từng gây bão mạng vì hình ảnh đứng dưới một cây cầu để “tìm kiếm tình yêu”, vừa bị phát hiện là người tích trữ đồ đạc và đã nợ tiền thuê nhà suốt 2 năm. Ảnh: SCMP

Trong quá trình hòa giải, ông Xu đồng ý dọn khỏi căn hộ cuối tháng 7/2024, kèm cam kết nếu không thực hiện đúng hạn sẽ phải nộp 15.000 NDT (55,3 triệu đồng) tiền phạt mỗi tháng. Tuy nhiên, ông tiếp tục phớt lờ yêu cầu, thậm chí không xuất hiện theo giấy triệu tập của tòa.

Khi các cán bộ thi hành án đến kiểm tra, họ phát hiện căn hộ đã biến thành nơi chứa đầy rác thải. Theo phản ánh của hàng xóm, tình trạng vệ sinh tại đây gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống xung quanh. “Chuột và gián xuất hiện khắp nơi. Ngày nào chúng tôi cũng thấy gián lớn nhỏ bò ra từ căn hộ đó”, một người dân sống gần mô tả.

Điều đáng chú ý, cơ quan chức năng phát hiện ông Xu vẫn thuê một căn hộ khác ở quận Mẫn Hàng với giá 1.900 NDT (7,1 triệu đồng) mỗi tháng và đều đặn nhận lương hưu hơn 4.000 NDT (14,7 triệu đồng). Những thông tin này khiến tòa án xác định ông có khả năng chi trả nhưng cố tình không thực hiện nghĩa vụ.

Kết quả, ngoài thời gian bị tạm giữ 15 ngày, ông Xu bị buộc phải trả cho bà Chu tổng cộng 190.000 NDT (711 triệu đồng), bao gồm tiền thuê nhà còn nợ, tiền điện và chi phí di dời. Việc dọn dẹp căn hộ mất hơn 5 giờ, và đội vệ sinh phải dùng tới 5 xe tải để vận chuyển lượng rác chất đống bên trong.

Sau khi sự thật được công bố, dư luận Trung Quốc bày tỏ sự thất vọng và bức xúc. Nhiều ý kiến cho rằng hình ảnh “ông chú lãng mạn chờ tình yêu” từng tạo thiện cảm thực chất chỉ che giấu một lối sống thiếu trách nhiệm.

“Ông nói về tình yêu, nhưng lại hành xử ích kỷ, không nên cảm thông với kiểu người như vậy”, một bình luận trên mạng xã hội viết. Một người khác cũng nhận xét: “Một người không tôn trọng người khác và không thực hiện nghĩa vụ cơ bản thì không xứng đáng nhận sự tôn trọng mà cộng đồng từng dành cho ông”.

Trong khi nhiều người từng xem ông Xu như biểu tượng của hy vọng và sự thủy chung, thực tế pháp lý và đời sống do tòa án công bố lại cho thấy một bức tranh khác, kém tích cực hơn.

Vụ việc một lần nữa làm dấy lên thảo luận về hiện tượng xây dựng hình tượng ảo trên mạng và cách dư luận dễ bị cảm xúc dẫn dắt trước những câu chuyện bề nổi.