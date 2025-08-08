Bà Lữ (tên nhân vật đã thay đổi) sống chung với những cơn đau bụng kéo dài hơn 2 năm, nghĩ mình bị đau dạ dày nên tự mua thuốc uống. Kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ gần đây phát hiện bà có sỏi túi mật. Do đó, bà Lữ quyết định đi khám chuyên sâu tại Khoa Ngoại tổng hợp của một bệnh viện tại Hàng Châu.

Sau khi bác sĩ chủ nhiệm Ngô Cương Quần tư vấn, bà Lữ được chỉ định thực hiện phẫu thuật nội soi cắt bỏ túi mật. Theo Jimu News, trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ phát hiện bên trong túi mật chứa hàng trăm viên sỏi lớn nhỏ khác nhau, dày đặc đến mức khiến cả ê-kíp phải thốt lên kinh ngạc. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi và bệnh nhân hồi phục tốt sau mổ.

Trong túi mật của người phụ nữ có hàng trăm viên sỏi. Ảnh: Jimu News

Sỏi nhỏ nhưng nguy hiểm lớn

Trước tình trạng có nhiều sỏi trong túi mật, không ít người bệnh thường phân vân giữa việc giữ lại túi mật để lấy sỏi hay cắt bỏ hoàn toàn. Tuy nhiên, theo bác sĩ, những viên sỏi nhỏ nhưng số lượng nhiều tiềm ẩn nguy cơ cao hơn so với sỏi to. Khi các viên sỏi nhỏ này di chuyển và làm tắc ống túi mật, chúng có thể gây viêm túi mật cấp tính. Nếu lọt vào ống mật chủ, nguy cơ dẫn đến viêm đường mật cấp, viêm tụy cấp rất lớn, thậm chí có thể đe dọa tính mạng.

Với những trường hợp “sỏi đầy kín túi mật” như bà Lữ, chức năng túi mật thường đã bị tổn thương nghiêm trọng. Khi đó, việc giữ lại túi mật không còn ý nghĩa trong khi phẫu thuật lấy sỏi nhưng bảo tồn túi mật lại có tỷ lệ tái phát cao, lên đến 20-40%. Bởi vậy, trong phần lớn các trường hợp, bác sĩ khuyến nghị nên cắt bỏ túi mật để loại bỏ nguy cơ lâu dài.

Ba thói quen ngăn ngừa sỏi mật

Sỏi túi mật ảnh hưởng âm thầm đến chất lượng sống, thường gặp ở nữ giới nhiều hơn nam giới. Bệnh đang ngày càng trẻ hóa, đặc biệt ở nhóm có chế độ sinh hoạt thiếu điều độ. Đây là căn bệnh dễ bị bỏ qua do triệu chứng không rõ ràng trong giai đoạn đầu. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng vùng trên, buồn nôn, nôn, vàng da, người bệnh cần đi khám sớm.

Để phòng ngừa bệnh, bác sĩ khuyến cáo xây dựng lối sống lành mạnh với 3 thói quen sau:

Ăn uống hợp lý

Hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, cholesterol và đường như đồ chiên rán, đồ ngọt, mỡ động vật. Thay vào đó, nên tăng cường rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và uống đủ nước để giúp hòa loãng dịch mật, giảm nguy cơ hình thành sỏi.

Tăng cường vận động

Nên duy trì thói quen luyện tập thể dục từ 3 đến 5 buổi mỗi tuần, mỗi buổi 20-30 phút với các hình thức vận động nhẹ đến trung bình như đi bộ, chạy bộ, bơi lội. Hoạt động thể chất giúp cải thiện chức năng túi mật và thúc đẩy bài tiết dịch mật.

Khám sức khỏe định kỳ

Người có nguy cơ cao như tiền sử gia đình mắc sỏi túi mật, béo phì, tiểu đường, mỡ máu cao nên kiểm tra sức khỏe thường xuyên, đặc biệt là siêu âm ổ bụng và xét nghiệm chức năng gan, nhằm phát hiện và điều trị kịp thời nếu có sỏi.