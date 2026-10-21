Người phụ nữ đau đầu, chóng mặt, nôn nhiều lần, rồi sốt cao, đắp 3 chăn bông vẫn rét run không rõ nguyên nhân, được người nhà đưa đến viện. Bác sĩ phát hiện bà có dấu hiệu lạ ở vùng cổ.

Bệnh nhân là bà T., 62 tuổi, trú tại xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Khoảng 4 ngày trước khi vào Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, bà xuất hiện đau đầu, chóng mặt, choáng váng, nôn nhiều lần.

"Một ngày trước khi nhập viện, tôi sốt cao, rét run, hai hàm răng va nhau, đắp 3 chăn bông vẫn rét, đau mỏi toàn thân", bà T. kể lại.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có biểu hiện mất nước, môi khô, mắt trũng, lưỡi bẩn. Đặc biệt, tại vùng cổ bên phải xuất hiện một vết loét nhỏ, kích thước khoảng 5×3mm, viền đỏ, trung tâm đóng vảy tiết.

Đây là dấu hiệu giúp bác sĩ định hướng chẩn đoán bà T. bị sốt mò - bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Orientia tsutsugamushi gây ra, lây truyền sang người qua ấu trùng mò mang mầm bệnh.

Bác sĩ thăm khám cho bà T. ở viện. Ảnh: BVCC

Từ các triệu chứng lâm sàng và kết quả thăm khám, bà T. được chẩn đoán sốt mò và điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế. Sau 2 ngày, người bệnh hết sốt, toàn trạng cải thiện rõ rệt. Sau 8 ngày, bà ổn định và xuất viện vào ngày 21/10.

BSCKI Nguyễn Văn Phong, Trưởng khoa Nội Tổng hợp, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, cho biết việc khai thác kỹ bệnh sử, thăm khám toàn diện và chú ý đến những tổn thương nhỏ trên da có ý nghĩa quan trọng trong định hướng chẩn đoán sốt mò.

Vết loét do mò đốt thường không gây đau, ngứa rõ rệt nên dễ bị bỏ qua, đặc biệt khi nằm ở những vị trí kín đáo trên cơ thể. Trong khi đó, các triệu chứng ban đầu của bệnh như sốt, đau đầu, đau nhức cơ thể khá giống với sốt virus và nhiều bệnh nhiễm trùng khác.

Nếu không được điều trị kịp thời, sốt mò có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng như: viêm phổi, tổn thương gan, suy đa tạng, đe dọa tính mạng.

Bác sĩ khuyến cáo người dân không chủ quan khi bị sốt: Khi xuất hiện sốt, rét run, đau đầu, đau mỏi cơ thể, đặc biệt sau khi lao động hoặc đi lại ở khu vực nhiều cây cỏ, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám. Bệnh nhân chú ý kiểm tra các tổn thương trên da bằng cách quan sát kỹ những vùng da như nách, bẹn, đùi, cổ và các nếp gấp trên cơ thể để phát hiện vết loét bất thường.

Để phòng tránh mò đốt, người dân lưu ý khi làm việc ngoài đồng, trong rừng hoặc khu vực có nhiều cây cỏ rậm, nên mặc quần áo dài, sử dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với bụi rậm.

Khi tình trạng sốt kéo dài hoặc các triệu chứng không thuyên giảm, người dân không tự ý điều trị tại nhà.