Trái tim gần “bịt kín” vì vách tim quá dày

Các bác sĩ Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) vừa điều trị thành công cho cụ bà (76 tuổi) mắc bệnh cơ tim phì đại tắc nghẽn bằng kỹ thuật can thiệp hiện đại mà không cần phải mổ mở.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy tim, đau tức ngực kéo dài, khó thở ngày càng tăng. Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh mắc bệnh cơ tim phì đại tắc nghẽn đường ra thất trái (HOCM).

Đây là một dạng bệnh lý cơ tim tương đối hiếm gặp nhưng chuyển biến phức tạp và nguy hiểm có thể dẫn đến đột tử.

Các bác sĩ tiến hành bơm cồn tuyệt đối thông mạch máu nuôi tim. Ảnh: BVCC

Kết quả siêu âm tim cho thấy vách liên thất của cụ bà đã dày tới 23mm trong khi chỉ số này ở người bình thường chỉ dưới 15mm. Khối cơ tim phì đại bất thường đóng vai trò như một "vách ngăn" kiên cố, chặn đứng dòng máu từ thất trái bơm vào động mạch chủ để đi nuôi cơ thể. Tình trạng này khiến mức độ tổn thương rất nặng.

Không dừng ở đó, lòng mạch bị bít kín còn kéo theo hệ lụy làm van hai lá chuyển động bất thường. Sự xô lệch này dẫn đến tình trạng hở van hai lá mức độ nặng, khiến bệnh nhân ngày càng trầm trọng.

Theo các chuyên gia nếu không được can thiệp kịp thời, người bệnh đối mặt với nguy cơ cao bị suy tim tiến triển, loạn nhịp tim cấp tính, ngất xỉu liên tục và đột tử.

Hồi sinh mạch sống không cần dao kéo

Thông thường, với những ca bệnh phức tạp như trên, phương pháp điều trị kinh điển là phẫu thuật cắt cơ tim bằng mổ tim mở. Tuy nhiên, đây là một cuộc đại phẫu chấn thương lớn, tiềm ẩn nhiều rủi ro, biến chứng hậu phẫu đối với một người bệnh đã 76 tuổi.

Sau khi hội chẩn kỹ lưỡng, các bác sĩ Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8 quyết định lựa chọn giải pháp tối ưu và tiên tiến nhất hiện nay: Triệt đốt vách liên thất bằng cồn tuyệt đối qua đường ống thông.

Trong quá trình can thiệp, các bác sĩ đưa một ống thông nhỏ vào động mạch vành, xác định chính xác nhánh mạch máu nuôi phần cơ tim gây tắc nghẽn, sau đó bơm một lượng rất nhỏ cồn tuyệt đối 99,7% vào nhánh mạch này.

Lượng cồn này sẽ tạo ra một vùng tổn thương có kiểm soát ở phần cơ tim dày bất thường, giúp phần cơ tim này mỏng dần đi, từ đó mở rộng đường ra thất trái và cải thiện lưu thông máu.

Điều đặc biệt là toàn bộ thủ thuật được thực hiện khi người bệnh tỉnh táo, chỉ cần gây tê tại chỗ. Ngay sau khi thực hiện thủ thuật, người bệnh giảm khó thở, huyết động ổn định và phục hồi thuận lợi sau can thiệp.