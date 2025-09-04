Bà P.T.T (55 tuổi, trú tại xã Củ Chi, TPHCM) được người nhà kịp thời phát hiện trong một lần ngã quỵ gối tại nhà vệ sinh lúc giữa khuya. Bà T. nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, nói đớ, yếu nửa người bên phải.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh nhân được chụp MRI não phát hiện bị tắc động mạch cảnh trong phía bên trái, tình trạng đột quỵ khá nặng. Các bác sĩ khoa Cấp cứu đã phối hợp với Đơn vị Can Thiệp Nội Mạch tiến hành can thiệp hút huyết khối cho bệnh nhân. Sau can thiệp, bệnh nhân cải thiện sức cơ tốt.

Tuy nhiên, 5 ngày sau đó, bà T. đột ngột lơ mơ, yếu nửa người bên phải trở lại. Tình hình sức khỏe của bà diễn tiến xấu hơn, kết quả chụp MRI não cho thấy có tắc động mạch trở lại, gây hiện tượng nhồi máu não diện rộng bán cầu bên trái.

Bệnh nhân đang được bác sĩ theo dõi điều trị. Ảnh: BVCC.

Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một cuộc hội chẩn đa chuyên khoa được gấp rút triển khai, thống nhất giải pháp cấp cứu cho người bệnh là mở sọ giải áp nhằm giảm áp lực nội sọ. Ca mổ được thực hiện bởi ê-kíp các bác sĩ khoa Sọ Não Cột Sống 2.

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Huy - Khoa Sọ Não Cột Sống 2, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (TPHCM) cho biết, trong quá trình mở sọ giải áp, chúng tôi nhận thấy tình trạng phù não ở bệnh nhân khá nhiều, phù não lan rộng khiến toàn bộ bán cầu não trái sưng to, chèn ép các cấu trúc lân cận, nguy cơ tử vong cao nếu không can thiệp kịp thời.

Sau phẫu thuật, tình trạng phù não được kiểm soát, bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, di chứng để lại là liệt nửa người bên phải, đây là một hậu quả thường gặp sau những tổn thương lớn ở bán cầu não chi phối vận động.

Bệnh nhân được phối hợp với các bác sĩ khoa y học cổ truyền và phục hồi chức năng tập vật lý trị liệu ngay những ngày đầu sau can thiệp. Đợi cho đến khi sức khỏe dần ổn định, ca mổ tiếp tục với bà T. để vá sọ, tạo hình hộp sọ nhằm bảo vệ não bộ và đảm bảo tính thẩm mỹ cho bệnh nhân.

Để thực hiện ca phẫu thuật vá sọ, các bác sĩ chụp CT não kiểm tra đánh giá tình trạng não đã ổn định, bớt phù, bớt căng. Tuy nhiên, chức năng vận động nửa người bên phải của bệnh nhân khá yếu, sức cơ chỉ còn 1/5, bà còn bị rối loạn ngôn ngữ, rơi vào trạng thái vô cảm.

Sau một tuần vá sọ, tình trạng bệnh nhân dần ổn định, các bác sĩ đã quyết định triển khai phác đồ điều trị tích hợp, trong đó sử dụng liệu pháp từ trường xuyên sọ phối hợp vật lý trị liệu để phục hồi chức năng não và chức năng vận động sau đột quỵ.

Bệnh nhân được kích thích từ trường xuyên sọ, đây là phương pháp kích thích không xâm lấn giúp hỗ trợ phục hồi chức năng não sau đột quỵ, hoạt động bằng cách sử dụng xung từ trường tác động lên vỏ não vận động, giúp tái thiết lập các mạng lưới thần kinh đã bị tổn thương. Đồng thời, tác động của từ trường xuyên sọ kích thích lên những tế bào thần kinh ngoại biên ở vùng tay và chân, góp phần cải thiện khả năng dẫn truyền tín hiệu vận động, hỗ trợ quá trình hồi phục chức năng vận động tay chân.

Song song đó, bà T. cũng trải qua liệu trình vật lý trị liệu bài bản với các bài tập từ thụ động đến chủ động, kéo dài hàng giờ mỗi ngày. Bà T. vẫn đang tiếp tục hành trình phục hồi chức năng.

Các bác sĩ khuyến cáo dấu hiệu đột quỵ như bệnh nhân có thể bị liệt, méo miệng, nhân trung; cử động khó hoặc không thể cử động tay chân, tê liệt 1 bên cơ thể; khó nói, phát âm không rõ, nói dính chữ, nói ngọng bất thường.

Khi nhận thấy những dấu hiệu bệnh nhân bị đột quỵ, cần xác định thời gian là vô cùng quan trọng và nên gọi ngay cấp cứu 115 hoặc đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất.

