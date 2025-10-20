Lời tòa soạn Giữa nhịp sống hối hả, có những người phụ nữ lặng lẽ sống đẹp theo cách riêng. Họ là những người mẹ dạy con bằng tình thương và nhân ái, là cô gái miệt mài gieo điều tốt giữa đời thường, hay người khởi nghiệp mang lại giá trị cho cộng đồng... Mỗi người một câu chuyện, một hành trình đáng trân trọng. “Phụ nữ Việt truyền cảm hứng - 20/10 tỏa sáng yêu thương” - tuyến bài của VietNamNet - mời bạn đón đọc, để cùng lan tỏa những điều bình dị mà đầy cảm hứng.

“Chọn đường khó để được đi cùng cộng đồng”

Giữa lúc nhiều người trẻ chọn công việc ổn định, mức lương bảo đảm, ThS tâm lý Võ Hồng Tâm (quê Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng) lại rẽ hướng sang con đường ít người chọn: làm tự do.

Chị cộng tác với nhiều doanh nghiệp, trường học, rồi lại quay về xây dựng dự án riêng của mình, không vì lợi nhuận mà vì một khát vọng: lan tỏa tri thức, giúp thế hệ trẻ tin tưởng vào chính mình.

Từ giữa năm 2022, cùng hai người đồng chí hướng là ThS tâm lý Phạm Đình Khanh và chuyên gia đào tạo Minh Mỹ, Ths Tâm sáng lập khóa học 0 đồng “I Believe In Me” (Tôi tin vào tôi). Tên gọi cũng là thông điệp cốt lõi: mỗi người đều có thể khai phóng bản thân, sống tích cực và tự tin hơn - bắt đầu bằng việc tin vào chính mình.

Chị nói: “Chúng tôi muốn mang lại điều gì đó thật sự hữu ích cho học sinh - đặc biệt là các em vùng sâu, vùng xa, nơi cơ hội tiếp cận kỹ năng mềm, nhận thức bình đẳng giới còn rất hạn chế. Chúng tôi không thu phí, vì muốn giữ tinh thần thiện nguyện, ai cũng có thể tham gia và nhận được giá trị”.

ThS Võ Hồng Tâm. Ảnh: NVCC

I Believe In Me có khởi đầu khiêm tốn nhưng nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ nhờ tính nhân văn và cách làm bài bản. Nhóm của ThS Tâm tổ chức các buổi chuyên đề “Giới - Bình đẳng giới” và trao tặng hàng trăm quyển sách như Tớ tìm hiểu về giới tính, Con gái Bà Triệu thế kỷ 21… đến học sinh THCS và THPT.

Ở mỗi địa phương, nhóm còn tổ chức khóa đào tạo kỹ năng mềm kéo dài 4 ngày cho 20 học sinh nòng cốt - những “hạt giống nhỏ” sẽ tiếp tục lan tỏa giá trị học được đến bạn bè mình.

Không dừng lại ở những bài giảng lý thuyết, lớp học của chị Tâm luôn đầy ắp năng lượng tích cực. Các học sinh được khám phá bản thân, học cách nhận diện cảm xúc, đặt mục tiêu sống, rèn luyện kỹ năng thuyết trình và giao tiếp.

Một phần chương trình còn giúp học sinh ứng phó với stress - điều đang trở thành “vấn nạn thầm lặng” trong học đường.

ThS Võ Hồng Tâm và một học sinh tiếp nối, thực hiện chiến dịch tại chính trường mình. Ảnh: NVCC

Chị kể: “Khi tôi yêu cầu các em gọi tên cảm xúc của mình, ban đầu ai cũng bối rối. Nhưng sau vài buổi, các em đã biết viết nhật ký, biết chia sẻ, biết quan sát cảm xúc thay vì chạy trốn. Chính từ đó, sự tự tin dần nảy mầm”.

Phương châm của dự án là “Nâng hành trang, vững vàng tiến bước”. Theo ThS Tâm, giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức mà là giúp học sinh có kỹ năng để tự bước đi trên hành trình của chính mình.

“Tôi rất tâm đắc với lời Thiền sư Thích Nhất Hạnh: ‘Be beautiful, be yourself’ - Ta có là ta, ta mới đẹp” - ThS Tâm lý Võ Hồng Tâm nói.

Hành trình gieo hạt yêu thương

Đến nay, I Believe In Me đã đi qua nhiều tỉnh thành như Đà Nẵng, Lâm Đồng, Khánh Hòa… Dù kinh phí hạn hẹp, nhóm của ThS Tâm vẫn kiên trì “lên đường” nhờ những tấm lòng ẩn danh tài trợ sau khi biết về ý nghĩa dự án.

“Có người chỉ gửi một ít tiền, có người cho mượn xe, có người kết nối với các trường địa phương. Họ tin tưởng vì thấy chúng tôi dấn thân thật, không vì danh tiếng hay lợi nhuận”, chị Tâm chia sẻ.

Những chuyến đi ấy không chỉ mang kiến thức đến học sinh mà còn chạm đến trái tim của nhiều giáo viên.

Thầy Trần Văn Mười, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Bình Thuận cũ, nay là Lâm Đồng), nhận xét: “Khóa học giúp học sinh khai tâm mở trí, hiểu bản thân để tự tin hơn. Đây là điều mà trường học luôn mong muốn - dạy các em cách sống tốt nhất với chính mình”.

Phía sau thành công ấy là sự đồng hành của nhiều gương mặt trẻ làm trong lĩnh vực tâm lý và sáng tạo nội dung. Mỗi người đóng góp một phần chuyên môn, cùng tạo nên một “cánh đồng gieo hạt” rực sáng niềm tin.

Rèn luyện sự tự tin và tình yêu thiên nhiên với các bạn, những nền tảng để “trở về chính mình”. Ảnh: NVCC

Khi được hỏi đâu là giá trị sâu xa nhất mà dự án muốn hướng tới, ThS Võ Hồng Tâm nói không do dự: “Là sự thay đổi nhận thức”.

Nữ thạc sĩ lý giải: “Nhiều phụ nữ, đặc biệt ở vùng nông thôn, vùng sâu, vì định kiến xã hội mà tự khép mình, cam chịu, an phận. Chúng tôi muốn giúp các em - những thế hệ tương lai - hiểu rằng, bình đẳng giới không chỉ là quyền lợi, mà là nhận thức đúng về giá trị bản thân”.

Theo chị, khi nam giới hiểu đúng, họ sẽ tôn trọng phụ nữ vì thấy giá trị của nhau; khi phụ nữ nhận thức đúng, họ sẽ tôn trọng chính mình vì biết mình có giá trị.

“Không phải lúc nào nam giới cũng mạnh mẽ và nữ giới phải yếu đuối. Giới tính không phải khuôn mẫu, mà là sự khác biệt cần được tôn trọng”, ThS Tâm nói.

Chị nhấn mạnh, thay đổi nhận thức phải bắt đầu từ chính bản thân, rồi lan tỏa ra gia đình, cộng đồng.

“Chúng ta có thể thay đổi bằng hành động cụ thể - sống tự tin, theo đuổi ước mơ của mình, chứng minh năng lực thật thay vì chỉ nói. Giống như hành trình của H’Hen Niê, từ cô gái Ê Đê đến vương miện Hoa hậu Hoàn vũ - đó là minh chứng sống động cho sức mạnh của niềm tin”.

Khi tin vào chính mình, ai cũng có thể tỏa sáng Mỗi chuyến đi, mỗi buổi nói chuyện với học sinh đều để lại cho Ths Tâm nhiều kỷ niệm sâu sắc. Có những em từng e dè, ít nói, sau khóa học đã mạnh dạn chia sẻ ước mơ trở thành nhà giáo, bác sĩ, nhà tâm lý. Có em viết thư cho ThS Tâm: “Cô ơi, lần đầu tiên em thấy mình đáng quý. Em muốn sống tốt hơn, tin vào bản thân hơn”. Những dòng chữ giản dị ấy, với chị Tâm, chính là phần thưởng quý giá nhất. “Khi một đứa trẻ biết tin vào mình, em ấy sẽ tự giải phóng khỏi mọi giới hạn - đó là bình đẳng thật sự”, chị Tâm nói. Dự án I Believe In Me không chỉ mang lại kỹ năng mà còn khơi dậy trong học sinh một niềm tin tích cực, đúng như tinh thần mà ThS Võ Hồng Tâm theo đuổi: “Trao kiến thức, nâng cao nhận thức - để mỗi người đều có thể sống là chính mình, đẹp như chính mình”. Trong thời đại mà con người dễ bị cuốn theo so sánh và áp lực thành công, công việc nữ thạc sĩ và cộng sự đang làm như một cơn gió lành, nhắc nhở rằng: hạnh phúc bắt đầu từ việc tin vào giá trị của bản thân. Và từ hạt giống “niềm tin” ấy, thế hệ trẻ hôm nay đang lớn lên - tự tin, nhân ái và bình đẳng hơn.