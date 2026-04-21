Rầm rộ quảng cáo giảm béo không xâm lấn

Thời gian gần đây, nhiều spa và cơ sở thẩm mỹ đua nhau giới thiệu liệu pháp ủ cát, đá nóng như một giải pháp giảm béo hiệu quả. Theo quảng cáo, phương pháp này kết hợp nhiệt nóng từ cát và liệu pháp ủ đá nhằm thúc đẩy tuần hoàn máu, hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa một cách tự nhiên.

Khách hàng khi sử dụng dịch vụ sẽ được mặc đồ bảo hộ, sau đó vùi mình trong các thùng cát hoặc đá nóng khoảng thời gian nhất định. Các cơ sở cho rằng việc làm nóng cơ thể sẽ tăng tuần hoàn, đào thải độc tố, làm săn chắc da, giảm mỡ vùng bụng, eo, đùi và giúp cơ thể thư giãn, giảm stress.

Phương pháp giảm béo bằng ủ đá nóng. Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, các quảng cáo thường đánh vào tâm lý của nhóm khách hàng có mỡ tích tụ lâu năm, khó giảm, người ít vận động hoặc phụ nữ sau sinh muốn nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Nhiều nơi còn cam kết liệu trình “an toàn, không xâm lấn, không đau”, thậm chí giảm cân rõ rệt ngay từ buổi đầu tiên.

Một cơ sở làm đẹp cho biết vừa tung ra liệu pháp “ủ đá giảm béo phong thủy” kết hợp kích hoạt huyệt đạo, khai thông khí huyết, cân bằng năng lượng âm - dương, vừa giảm mỡ vừa mang lại cảm giác thư giãn tinh thần.

Với mức giá khoảng 333.000 đồng mỗi lần, nhân viên tư vấn khẳng định khách hàng có thể giảm ngay 3-5cm sau buổi đầu.

Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi cần bao nhiêu buổi để giảm 10cm vòng ngực, phía cơ sở lại cho biết phải tùy thuộc vào tình trạng mỡ của từng người, không có lộ trình cụ thể.

Không giảm mỡ thật, tiềm ẩn rủi ro

Trao đổi với PV VietNamNet, TS.BS Hoàng Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Thẩm mỹ, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) khẳng định: "Các phương pháp ủ nóng bằng cát hoặc đá đang được các cơ sở thẩm mỹ quảng cáo rầm rộ không có khả năng làm giảm mỡ thực sự".

Bác sĩ Tuấn giải thích, cơ chế của liệu pháp này chủ yếu là làm nóng tại chỗ, tăng tuần hoàn máu. Quá trình này có thể khiến cơ thể mất nước tạm thời, từ đó tạo cảm giác “nhỏ đi” ngay sau khi thực hiện. Tuy nhiên, đây không phải là giảm mỡ mà chỉ là thay đổi nhất thời, không bền vững.

“Việc giảm kích thước sau khi ủ nóng chủ yếu do mất nước, mỡ không bị phá hủy nên sẽ nhanh chóng trở lại như cũ”, bác sĩ Tuấn nhấn mạnh. Các phương pháp này không thể thay thế chế độ ăn uống khoa học, tập luyện hay các công nghệ y khoa hiện đại trong giảm béo.

Ngoài ra, việc sử dụng nhiệt độ cao nếu không kiểm soát đúng cách có thể gây ra nhiều rủi ro như bỏng da, viêm mô mềm, đặc biệt với người có làn da nhạy cảm hoặc có bệnh lý nền.

Giảm cân an toàn cần thay đổi lối sống

Để giảm mỡ hiệu quả, TS. BS Tuấn cho rằng, người dân cần lựa chọn các phương pháp tác động trực tiếp vào tế bào mỡ như công nghệ không xâm lấn (HIFU, HIFEM, RF, đông hủy mỡ bằng laser) hoặc các phương pháp can thiệp như hút mỡ. Bên cạnh đó, một số loại thuốc hỗ trợ giảm cân có cơ chế tạo cảm giác no lâu cũng có thể được sử dụng dưới sự chỉ định của bác sĩ.

Dưới góc nhìn dinh dưỡng, PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho rằng, nguyên tắc giảm cân an toàn là giảm khối mỡ nhưng vẫn bảo toàn khối cơ, xương và nước trong cơ thể, đồng thời đảm bảo đủ năng lượng cho hoạt động hằng ngày.

Việc giảm cân cần hướng đến mục tiêu lâu dài, duy trì cân nặng bền vững thông qua chế độ ăn uống khoa học và lối sống lành mạnh. Người dân cần hạn chế các thực phẩm nhiều đường như bánh kẹo, nước ngọt, đồ uống có gas và thực phẩm chế biến sẵn vì chúng dễ gây dư thừa năng lượng.

Song song với dinh dưỡng, việc tập luyện thể dục đóng vai trò thiết yếu trong quá trình giảm cân. Nếu chỉ cắt giảm calo quá mức có thể làm chậm trao đổi chất và gây thiếu hụt dinh dưỡng. Ngược lại, chỉ tập thể dục mà không kiểm soát ăn uống cũng khó đạt hiệu quả.

“Giảm cân hiệu quả là sự kết hợp giữa chế độ ăn hợp lý và vận động đều đặn, không có phương pháp ‘thần tốc’ nào thay thế được”, chuyên gia nhấn mạnh.