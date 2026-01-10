Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, sáng 7/1, tại xã Thọ Long xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là bà L.T.P. (trú thôn Phúc Gia, xã Thọ Long), được phát hiện tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương trên cơ thể, nghi bị sát hại.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các phòng nghiệp vụ và Công an xã Thọ Long huy động tối đa lực lượng, khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc.

Đối tượng Đinh Thị Kim cùng tang vật. Ảnh: CACC

Qua xác minh, nạn nhân là người khiếm thính, sống một mình, con cái đi làm ăn xa, không mâu thuẫn sâu sắc với ai. Vụ án xảy ra ban ngày, hiện trường có nhiều lối ra vào, không có nhân chứng trực tiếp nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Sau một ngày rà soát, cảnh sát xác định Đinh Thị Kim (SN 1984, trú thôn Phúc Thượng, xã Thọ Long), cháu dâu của nạn nhân, là người gây án.

Theo lời khai, sáng 7/1, khi đến nhà bà L.T.P., giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Kim đã đánh nạn nhân dẫn đến tử vong, sau đó tháo đôi hoa tai bằng vàng tây mang bán được 2,5 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án về các tội Giết người và Cướp tài sản, đồng thời tạm giữ hình sự Đinh Thị Kim để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.