Ngày 28/9, Daum đưa tin một phụ nữ ngoài 40 tuổi, được gọi là bị cáo A, bị phạt 2 năm tù vì liên tục theo dõi nam diễn viên Go Se Won và đăng tải thông tin sai sự thật nhằm phỉ báng anh trên mạng.

Theo đó, Tòa án địa phương Suwon, chi nhánh Anyang, tuyên A 2 năm tù về các cáo buộc vi phạm luật chống theo dõi và quấy rối, đồng thời đăng tải thông tin sai sự thật nhằm xúc phạm danh dự người khác trên mạng. Tòa cũng yêu cầu bị cáo tham gia 40 giờ chương trình điều trị hành vi liên quan đến việc theo dõi.

Nam diễn viên Go Se Won. Ảnh: News1

Theo hồ sơ vụ án, sau khi chia tay Go Se Won, từ tháng 11/2021 đến tháng 9/2022, A đã đăng tổng cộng 10 bài viết trên mạng xã hội và các diễn đàn trực tuyến. Trong đó, người phụ nữ cáo buộc một nam diễn viên khiến cô mang thai nhưng sau đó bỏ rơi, dẫn đến việc cô bị sảy thai.

Tòa án xác định những bài viết này chứa thông tin không đúng sự thật, đồng thời có các chi tiết đủ để người đọc nhận ra Go Se Won là người bị nhắm đến. Những nội dung trên bị xác định đã ảnh hưởng đến danh dự và hoạt động nghề nghiệp của nam diễn viên.

Bên cạnh việc đăng bài, A còn nhiều lần tìm cách liên lạc trực tiếp với Go Se Won và mẹ của anh. Cụ thể, từ tháng 10/2021 đến tháng 6/2022, người phụ nữ này đã liên lạc với nam diễn viên 54 lần, đồng thời gọi điện hoặc nhắn tin cho mẹ anh 8 lần. A cũng từng 1 lần tìm đến nhà riêng của Go Se Won.

Thẩm phán nhận định chuỗi hành động trên cho thấy hành vi theo dõi và quấy rối diễn ra trong thời gian dài, không chỉ giới hạn trên không gian mạng. Tòa cũng cho biết A chưa đạt được thỏa thuận bồi thường hoặc nhận được sự tha thứ từ nạn nhân.

Dù không có tiền án về những hành vi tương tự, bị cáo vẫn bị áp dụng mức án 2 năm tù sau khi tòa xem xét tính chất và diễn biến toàn bộ vụ việc.

Go Se Won sinh năm 1977, ra mắt với tư cách diễn viên sau khi vượt qua khóa tuyển dụng diễn viên lần thứ 19 của KBS vào năm 1997. Anh từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình như 3 anh em, Chị kế của Lọ Lem, Tình yêu đến rồi...

Nam diễn viên trong phim "Tình yêu đến rồi" (SBS):