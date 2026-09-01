Ngày 1/9, Daum đưa tin diễn viên hài Lee Jin Ho bị Tòa án Chi nhánh Yeoju thuộc Tòa án quận Suwon tuyên 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo 3 năm. Anh bị truy tố với 2 hành vi gồm đánh bạc thường xuyên và lái xe khi đã sử dụng rượu bia.

Thẩm phán cho biết mức án được đưa ra sau khi xem xét việc Lee Jin Ho thể hiện sự hối lỗi và nghiêm túc nhìn nhận hành vi của mình.

Theo cáo trạng, từ ngày 10/5/2023 đến 14/10/2024, Lee Jin Ho đã sử dụng các trang web đánh bạc bất hợp pháp tổng cộng 664 lần, với số tiền liên quan lên tới hơn 870 triệu won (hơn 16 tỷ đồng).

Nam diễn viên Lee Jin Ho. Ảnh: Sport Khan

Trước đó, nam diễn viên hài từng công khai thừa nhận việc đánh bạc trực tuyến và cho biết phải nhờ bạn bè hỗ trợ tài chính do khoản nợ ngày càng lớn.

Ngoài ra, Lee Jin Ho còn bị truy tố vì lái xe trong tình trạng say rượu. Ngày 24/9 năm ngoái, anh lái xe từ Incheon đến huyện Yangpyeong, với quãng đường khoảng 70 km. Nồng độ cồn trong máu khi đó được xác định ở mức 0,12%, vượt ngưỡng bị tước giấy phép lái xe tại Hàn Quốc.

Đáng chú ý, trước phiên tòa, Lee Jin Ho xuất hiện tại tòa với khẩu trang và chống nạng. Nam diễn viên từng bị xuất huyết não vào tháng 4 và phải điều trị, phục hồi chức năng tại một bệnh viện ở Seoul trước khi xuất viện vào cuối tháng 5.

Lee Jin Ho bị xuất huyết não vào tháng 4/2026. Ảnh: MBC

Hiện anh vẫn gặp khó khăn trong giao tiếp và đi lại do còn một số triệu chứng liệt. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe đã cải thiện Lee Jin Ho có thể thực hiện những cuộc trò chuyện ngắn và tự di chuyển ở mức nhất định.

Lee Jin Ho sinh năm 1986 tại Hwaseong, nổi tiếng với lối hài hước duyên dáng và từng góp mặt trong nhiều chương trình giải trí đình đám, đặc biệt là Comedy Big League.

Nhờ khả năng ứng biến linh hoạt cùng phong cách dí dỏm, anh từng là gương mặt quen thuộc trên nhiều talk show và chương trình tạp kỹ Hàn Quốc.

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