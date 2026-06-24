Ngày 24/6, Thairath đưa tin Tòa án Hình sự Min Buri đã tuyên án đối với nam ca sĩ nổi tiếng Tik Shiro trong vụ lái xe khi say rượu gây tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người thiệt mạng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 4h sáng ngày 10/10/2024. Theo kết quả điều tra, Tik Shiro điều khiển xe ô tô và va chạm với một xe máy đang lưu thông trên cầu vượt đường Thepharak.

Cú va chạm khiến một cô gái tử vong tại chỗ. Nạn nhân còn lại bị hất văng khỏi cầu từ độ cao khoảng 10m, bị thương nặng và không qua khỏi sau đó.

Nam ca sĩ quỳ xin lỗi gia đình nạn nhân.

Tại phiên tòa ngày 24/6, Tik Shiro có mặt cùng vợ và luật sư. Gia đình các nạn nhân cũng tham dự để nghe tuyên án.

Trước đó, phía nam ca sĩ đã chi trả khoản bồi thường ban đầu trị giá 3,5 triệu baht (hơn 2 tỷ đồng) cho gia đình các nạn nhân. Tuy nhiên, các bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng về trách nhiệm bồi thường dân sự.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, hội đồng xét xử nhận định hành vi lái xe trong tình trạng say rượu dẫn đến cái chết của 2 người là đặc biệt nghiêm trọng.

Tòa tuyên phạt Tik Shiro 4 năm tù về tội lái xe khi say rượu gây chết người. Tuy nhiên, do bị cáo thành khẩn nhận tội nên mức án được giảm một nửa, còn 2 năm tù giam và không được hưởng án treo. Bên cạnh đó, tòa cũng quyết định thu hồi giấy phép lái xe của nam ca sĩ.

Theo truyền thông Thái Lan, đội ngũ luật sư của Tik Shiro đang chuẩn bị các thủ tục xin tại ngoại theo quy định pháp luật.

Tik Shiro sinh năm 1961, là một trong những giọng ca nổi tiếng của làng nhạc Thái Lan giai đoạn thập niên 1980-1990.

Ông được khán giả yêu mến qua nhiều ca khúc ăn khách và từng là gương mặt có sức ảnh hưởng lớn trong nền âm nhạc đại chúng của xứ sở chùa Vàng.

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