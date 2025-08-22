Chiều 22/8, lãnh đạo UBND xã Tân Thanh (tỉnh Ninh Bình) cho biết, lực lượng chức năng cùng gia đình vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích bà Trần Thị Vân (SN 1978, trú tại thôn Đồng Ao, xã Tân Thanh).

“Tuy nhiên, sau 2 ngày tích cực tìm kiếm, với lực lượng đã tăng cường lên đến gần 40 người gồm công an, quân đội... vẫn chưa phát hiện được dấu vết bà Vân. Nơi nghi bà Vân mất tích là khu vực khai thác khoáng sản, đường đi phức tạp, sóng điện thoại không ổn định, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm”, lãnh đạo UBND xã Tân Thanh cho hay.

Bà Trần Thị Vân. Ảnh: Gia đình cung cấp

Theo lãnh đạo UBND xã Tân Thanh, hình ảnh gần nhất của bà Vân được camera an ninh ghi nhận là lúc bà chuẩn bị đi vào rừng. Trong 2 ngày qua, lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ cùng gia đình đã rà soát kỹ khu vực rừng núi thuộc địa bàn xã Tân Thanh. Do chưa có kết quả, phạm vi tìm kiếm được mở rộng sang khu vực bên cạnh và sẽ tiếp tục mở rộng thêm.

Theo thông tin từ người thân, bà Vân sống một mình, không có chồng con, nhiều năm nay mưu sinh bằng nghề vào rừng cách nhà 5km bắt ốc núi, nhưng chỉ đi trong ngày.

Bà Lê Thị Hằng, em dâu bà Vân cho hay: "Khoảng hơn 5h sáng 20/8, chị Vân rời khỏi nhà tại thôn Đồng Ao để đi vào rừng bắt ốc mưu sinh. Khi đi, chị không mang điện thoại, chỉ cầm theo một chiếc bao để đựng ốc. Đến khoảng 18h vẫn chưa thấy chị trở về như thường lệ, vợ chồng tôi rất lo lắng nên đã tổ chức tìm kiếm, đồng thời báo chính quyền địa phương".