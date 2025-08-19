Chiều 19/8, nguồn tin của VietNamNet cho hay, thi thể anh Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1992, trú TP Hải Phòng), nam du khách mất tích trong Vườn quốc gia Cúc Phương, đã được tìm thấy.

Nguồn tin cho hay, thi thể anh Mạnh được phát hiện dưới một hốc hang đá ở sườn dốc trong rừng, cách động Sơn Cung (nơi anh Mạnh để lại ba lô cá nhân) hơn 500m về phía bìa rừng. Nơi đây lực lượng tìm kiếm đã rà soát nhiều lần nhưng không thấy.

Thi thể nam du khách mất tích ở Cúc Phương đã được tìm thấy trong rừng

Hiện thi thể anh Mạnh vẫn mắc kẹt trong hang và chờ lực lượng cứu nạn, cứu hộ và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Bình vào hiện trường khám nghiệm, đưa ra ngoài.

Trước đó, vào ngày 13/8, anh Mạnh vào Vườn quốc gia Cúc Phương thuê phòng nghỉ lại qua đêm. Ngày 14/8, anh đi tham quan một mình ở khu vực động Sơn Cung và cây chò chỉ nghìn năm rồi mất tích. Ba lô đồ dùng cá nhân của anh Mạnh được tìm thấy ở cửa động.

Ngay sau khi phát hiện sự việc du khách mất tích, lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người và chó nghiệp vụ tìm kiếm quanh khu vực cũng như sang vùng Thanh Hóa, Phú Thọ (Hòa Bình cũ), nhưng không có kết quả.

Sau 5 ngày 4 đêm thì đến chiều nay 19/8, thi thể nam du khách Mạnh đã được tìm thấy.