Ngày 8/5, Công an TP Đồng Nai đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Xuân Hòa điều tra, làm rõ vụ một phụ nữ tử vong trong vườn tràm.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: V.N

Trước đó, ngày 6/5, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo về việc phát hiện thi thể bà T.T.D. (74 tuổi, ngụ ấp Xuân Hưng 4, xã Xuân Hòa) đã tử vong trong tình trạng phân hủy mạnh. Vị trí phát hiện cách nhà nạn nhân khoảng 3km.

Ngay sau đó, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Đồng Nai cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, lực lượng chức năng chưa ghi nhận có tác động ngoại lực.

Thông xác minh ban đầu, bà D. rời nhà từ ngày 1/5 và sau đó được phát hiện đã tử vong. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.