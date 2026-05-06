Chiều 6/5, Công an phường Thới Sơn (tỉnh Đồng Tháp) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của một người phụ nữ được phát hiện dưới mố trụ tháp cầu Rạch Miễu.

Trước đó, khoảng 9h cùng ngày, trong lúc tuần tra trên cầu Rạch Miễu, nhân viên bảo vệ phát hiện một xe máy bị bỏ lại trên phần đường hướng từ Vĩnh Long sang Đồng Tháp.

Nghi có người nhảy cầu, lực lượng bảo vệ tổ chức kiểm tra khu vực bên dưới và phát hiện thi thể một phụ nữ dưới mố trụ tháp cầu.

Xe máy của người phụ nữ ở trên cầu Rạch Miễu. Ảnh: T.X

Tại hiện trường, trên xe máy còn mũ bảo hiểm và điện thoại di động. Trong cốp xe có giấy tờ tùy thân mang tên P.T.T. (70 tuổi, ngụ xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (cũ) - nay là Vĩnh Long).

Nhận tin báo, Công an phường Thới Sơn phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.