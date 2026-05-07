Ngày 7/5, đại diện UBND xã Xuyên Mộc (TPHCM) cho biết, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà Nguyễn Thị L. (69 tuổi, trú xã Phước Hải) trong khu vực rừng Bình Châu - Phước Bửu, đoạn thuộc xã Hồ Tràm.

Xe máy của vợ chồng ông Phong được phát hiện tại rừng Bình Châu - Phước Bửu, cách nhà khoảng 30km. Ảnh: Công an Xuyên Mộc

Trước đó, Công an xã Xuyên Mộc tiếp nhận tin trình báo của ông Lê Hồ Vân (trú xã Phước Hải) về việc cha mẹ ông là ông Lê Hồng Phong (70 tuổi) và bà Nguyễn Thị L. rời nhà ở tổ 8, ấp Mỹ Hòa, xã Phước Hải từ sáng 1/5 rồi mất liên lạc.

Theo gia đình, hai người đi bằng xe máy Honda Wave màu đen xám, BKS 72H1-296.xx. Sau đó, chiếc xe được phát hiện trong khu vực rừng Bình Châu - Phước Bửu, cách nhà khoảng 30km.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm và đến tối 6/5 đã phát hiện ông Phong trong rừng sâu, đưa về nhà an toàn.

Ông Phong được tìm thấy trong rừng sâu, tối 6/5. Ảnh: Công an Xuyên Mộc

Đến sáng nay, quá trình mở rộng tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể bà L. trong rừng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.