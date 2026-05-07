Sáng 7/5, người dân xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị phát hiện thi thể một người đàn ông nổi trên sông Thạch Hãn, đoạn chảy qua địa bàn nên trình báo cơ quan chức năng.

Khu vực phát hiện thi thể người phụ nữ chưa rõ danh tính trên sông Thạch Hãn. Ảnh CTV

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa thi thể nạn nhân lên bờ để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, danh tính nạn nhân được xác định là ông P.H. (SN 1968, trú thôn Dương Đại Thuận, xã Triệu Bình).

Theo người thân, khoảng 14h ngày 6/5, ông H. rời khỏi nhà nhưng không rõ đi đâu. Gia đình sau đó tổ chức tìm kiếm nhưng không có tung tích.

Cũng trong sáng cùng ngày, người dân xã Triệu Phong tiếp tục phát hiện thi thể một phụ nữ nổi trên sông Thạch Hãn, đoạn qua thôn Hậu Kiên.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Triệu Phong phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức trục vớt thi thể nạn nhân. Bước đầu, nạn nhân được xác định là nữ giới, khoảng 45-50 tuổi.

Hiện cơ quan công an cùng chính quyền địa phương đang xác minh danh tính nạn nhân và làm rõ vụ việc.