Sáng 28/10, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, đơn vị này đã phối hợp với Bệnh viện Từ Dũ điều trị thành công cho nữ bệnh nhân mắc bệnh cơ tim Takotsubo (hội chứng “trái tim tan vỡ”) hiếm gặp, xảy ra đột ngột trong quá trình phẫu thuật.

Theo đó, bệnh nhân V.T.B (42 tuổi, ngụ Đắk Lắk) đang phẫu thuật tại Bệnh viện Từ Dũ thì đột ngột ngưng tim 2 lần. Ê-kíp đã hồi sức tích cực giúp tim bệnh nhân đập trở lại, đồng thời khẩn trương mời hội chẩn từ Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngay lập tức, ê-kíp Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy nhanh chóng có mặt, chẩn đoán chị B. bị sốc tim nặng, cần hỗ trợ tuần hoàn khẩn cấp. Bệnh nhân được duy trì huyết động tối thiểu, đặt nội khí quản, thở máy và chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch.

Qua các xét nghiệm nhanh cho thấy bệnh nhân sốc tim nặng với men tim tăng cực cao (Troponin I đỉnh khoảng 17.770 ng/L). Kết quả chụp mạch vành bình thường nhưng siêu âm tim phát hiện vô động mỏm, tăng động đáy, phân suất tống máu giảm chỉ còn 33% - hình thái điển hình của bệnh cơ tim Takotsubo. Đây là thể bệnh cơ tim do căng thẳng, dễ bị nhầm lẫn với nhồi máu cơ tim cấp và có thể diễn tiến nhanh, dẫn đến suy tuần hoàn tối cấp.

Trước diễn biến nguy kịch, ê-kíp Khoa Nội Tim mạch hội chẩn khẩn cấp cùng Khoa Tim mạch Can thiệp và Khoa Cấp cứu, quyết định kích hoạt quy trình hỗ trợ tim phổi ngoài cơ thể 24/7. Bệnh nhân được đặt hệ thống oxy hóa qua màng ngoài cơ thể tĩnh mạch - động mạch (VA-ECMO) để tạo "cửa sổ" cho cơ tim hồi phục.

Ngoài ra, ê-kíp cũng triển khai chiến lược hồi sức toàn diện: Kiểm soát huyết động, thở máy bảo vệ phổi, kháng sinh theo khuyến cáo và hỗ trợ đa cơ quan. Nhờ đáp ứng tốt với điều trị tích cực, huyết áp và hoạt động tim dần ổn định. Bệnh nhân được tập giảm dần hỗ trợ máy và ngưng hệ thống VA-ECMO.

Sức khỏe của bệnh nhân dần hồi phục sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Siêu âm tim tại giường cho thấy phân suất tống máu tăng lên 38% ngay sau khi ngưng hỗ trợ. Sau 10 ngày điều trị, bệnh nhân đã được rút nội khí quản, thở oxy qua canula, các dấu hiệu sinh tồn phục hồi tốt.

PGS.TS.BS Hoàng Văn Sỹ, Trưởng Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đây là trường hợp bệnh cơ tim Takotsubo có diễn biến rất nặng và đột ngột. Các thuốc vận mạch thông thường dùng trong hồi sức tim phổi bị chống chỉ định trong trường hợp này.

"Chìa khóa thành công của ca điều trị một phần nhờ sự phối hợp kịp thời giữa hai bệnh viện bằng hệ thống oxy hóa qua màng ngoài cơ thể tĩnh mạch - động mạch (VA-ECMO)", bác sĩ Sỹ nhấn mạnh.

Theo bác sĩ Sỹ, bệnh cơ tim Takotsubo có thể khởi phát sau các tình trạng stress về thể chất hoặc tâm lý, đặc biệt trên bệnh nhân trải qua phẫu thuật lớn. Tuy nhiên, chỉ dưới 10% ca bệnh dẫn tới suy tuần hoàn tối cấp, do đó ca bệnh này rất hiếm gặp.

Bác sĩ cũng khuyến cáo, bệnh lý tim mạch đang ngày càng đa dạng và khó lường, có thể xuất hiện trong các tình trạng căng thẳng về thể chất hoặc tinh thần. Đặc biệt, phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh và hậu mãn kinh, cần cảnh giác khi có triệu chứng đau ngực, khó thở sau căng thẳng hoặc sau phẫu thuật. Đây có thể là dấu hiệu của các bệnh lý tim mạch nguy hiểm như nhồi máu cơ tim hoặc cơ tim Takotsubo.