Sáng 27/10, bà L.T.H (69 tuổi) trên đường đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn (TPHCM) để khám bệnh thì bất ngờ ngừng tim, mất ý thức khi xe chỉ còn cách bệnh viện khoảng 5 phút. Trước đó một ngày, bà H. có biểu hiện tiêu chảy và nôn ói.

Tại Khoa Cấp cứu, bác sĩ xác định bệnh nhân ngừng tim hoàn toàn - không bắt được mạch, huyết áp bằng 0. Ê-kíp lập tức tiến hành hồi sức tim phổi (CPR), ép tim và bóp bóng qua nội khí quản. Tuy nhiên, sau 15 phút hồi sức, tình trạng ngừng tuần hoàn của bệnh nhân vẫn không có dấu hiệu cải thiện.

Nhận định nguyên nhân có thể do nhồi máu cơ tim cấp, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn quyết định kích hoạt quy trình E-CPR liên viện với Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) - một hình thức báo động đỏ liên viện đặc thù cho phép hồi sức ngừng tim bằng hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể di động (ECMO).

Chỉ 15 phút sau, ê-kíp ECMO lưu động của Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã có mặt. Trong khi đó, các bác sĩ Bệnh viện Sài Gòn vẫn tiếp tục ép tim ngoài lồng ngực, ê-kíp ECMO nhanh chóng thiết lập hệ thống V-A ECMO (oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể theo phương thức động - tĩnh mạch). Khoảng 15 phút sau, tuần hoàn và tri giác của bệnh nhân dần hồi phục.

Các bác sĩ tiến hành cấp cứu, phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Sở Y tế TPHCM

Bệnh nhân được chuyển về Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục hồi sức chuyên sâu. Kết quả chụp mạch vành khẩn cấp cho thấy nhiều huyết khối gây tắc động mạch vành phải - nguyên nhân chính dẫn đến ngừng tim. Bà H. được đặt stent mạch vành và duy trì ECMO hỗ trợ tuần hoàn. Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, đang được theo dõi tại Khoa Hồi sức tim mạch.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng cho biết, đây là trường hợp đầu tiên triển khai E-CPR ngoại viện có phối hợp liên viện tại thành phố. Việc tái lập tuần hoàn sớm bằng ECMO đóng vai trò cực kỳ quan trọng, giúp bệnh nhân không bị tổn thương não và hạn chế suy đa cơ quan sau ngừng tim kéo dài.

"Mô hình này thể hiện khả năng ứng phó nhanh, phối hợp đồng bộ và hiệu quả, mở ra cơ hội sống còn cho bệnh nhân ngừng tim - nhóm vốn có tỷ lệ tử vong rất cao", ông Thượng nhấn mạnh.

Theo Sở Y tế TPHCM, quy trình E-CPR được Bệnh viện Nhân dân Gia Định chuẩn bị và được Hội đồng chuyên gia của Sở đánh giá, góp ý hoàn thiện từ tháng 4/2025. Việc triển khai thành công quy trình này không chỉ góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân mà còn khẳng định vị thế TPHCM là trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực.

