Theo kết quả điều tra ban đầu, do khó có con, đầu năm 2025, vợ chồng bà N.T.T.L. và ông N.V.Q. (trú tại TP Hà Nội) đã liên hệ với người quen cũ là Vũ Thị Cẩm Vân để tìm người mang thai hộ.

Lúc này, Vân nhận đứng ra làm đầu mối trọn gói với giá 1,25 tỷ đồng, cam kết sau khi người mang thai hộ sinh sẽ giao con kèm kết quả xét nghiệm ADN cho vợ chồng bà L.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã phát hiện vụ việc tổ chức mang thai hộ. Ảnh: HD

Sau đó, Vân thông qua mạng xã hội Facebook thỏa thuận chi 300 triệu đồng cho V.T.T. (trú tại Ninh Bình) để người phụ nữ này thực hiện cấy phôi, mang thai hộ.

Để che giấu hành vi, việc giao nhận tinh trùng và vận chuyển mẫu đều được thực hiện qua các bên trung gian tại khu vực bệnh viện hỗ trợ sinh sản ở TP Hà Nội.

Gia đình bà L. đã nhiều lần chuyển cho Vân tổng cộng hơn 1 tỷ đồng. Sau khi thanh toán hơn 146 triệu đồng chi phí y tế, chuyển 129 triệu đồng cho T. và chi một số khoản môi giới, Vân chiếm đoạt số tiền còn lại để tiêu xài cá nhân.

Đến ngày 25/2/2026, T. chuyển dạ và được Vân đưa vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để sinh con. T. sinh đôi (1 bé trai, 1 bé gái). Để hợp thức hóa hồ sơ làm giấy chứng sinh cho vợ chồng bà L., Vân đã mạo danh sản phụ chính là bà L.

Phát hiện dấu hiệu bất thường, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã báo cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk.

Tiến hành thu thập tài liệu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Thị Cẩm Vân. Mở rộng điều tra, công an phát hiện hồ sơ cấy phôi trước đó còn dùng giấy chứng nhận kết hôn giả của T.

Đối với dấu hiệu làm giả con dấu, tài liệu, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp, chuyển thông tin cho Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (TP Hà Nội) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.