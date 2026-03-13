Ngày 13/3, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đào Thị Lan Phương (SN 1982, ở Hà Nội) 13 năm tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, vợ chồng chị H. (SN 1989) kết hôn từ năm 2022 nhưng không thể sinh con nên có nhu cầu tìm người mang thai hộ. Khoảng đầu năm 2024, gia đình chị H. được chị Huỳnh Thu H. (SN 1983) cho biết đã tìm được người nhận làm dịch vụ với chi phí 1,5 tỷ đồng, thanh toán theo tiến độ thực hiện.

Chị H. đồng ý và nhờ chị Thu H. đứng ra liên hệ, trao đổi, giao dịch với người nhận làm dịch vụ là Đào Thị Lan Phương. Thời điểm đó, Phương là lao động tự do, không đủ điều kiện thực hiện dịch vụ mang thai hộ.

Tuy nhiên, do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, Phương nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của vợ chồng chị H. Bị cáo đồng ý làm dịch vụ với chi phí 1,5 tỷ đồng, trong đó Phương nhận 1,2 tỷ đồng, 300 triệu đồng sẽ trả tiền công môi giới, giới thiệu cho chị Thu H. và một người khác.

Bị cáo Phương tại tòa. Ảnh: TN

Khoảng đầu tháng 3/2024, Phương Phương soạn hợp đồng dịch vụ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), lên Facebook tìm kiếm trên nhóm “Hiến trứng nhân đạo” và liên hệ được người tự nguyện hiến trứng. Sau khi xem ảnh người hiến trứng, chị H. đồng ý rồi ký vào hợp đồng dịch vụ mà bị cáo đã soạn sẵn.

Theo hợp đồng đã ký, từ ngày 11/3-24/6/2024, bị cáo liên tục đưa ra thông tin gian dối để yêu cầu chị H. chuyển tiền để chi trả các khoản phí không có thật với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Sau đó Phương không thực hiện như hứa hẹn, cam kết mà chiếm đoạt số tiền trên dùng chi tiêu cá nhân.

Để tránh bị phát hiện hành vi gian dối, thời gian đầu, Phương dẫn chồng chị H. đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương làm các thủ tục khám và đăng ký thực hiện phương pháp IVF (thụ tinh trong ống nghiệm).

Phương còn vào Facebook tìm kiếm các hình ảnh về kết quả phiếu khám, siêu âm định kỳ của người có thai, đơn thuốc, tải về gửi cho một đối tượng trên mạng xã hội (không xác định được lai lịch) nhờ chỉnh sửa thông tin rồi gửi cho chị H.

Đến cuối tháng 12/2024 là thời điểm chuẩn bị sinh “em bé rồng con” như Phương đã hứa hẹn với vợ chồng chị H., người môi giới gọi điện đề nghị bàn giao em bé nhưng bị cáo đưa ra nhiều lý do trì hoãn và không bàn giao được.

Đến ngày 28/12/2024, Phương thừa nhận mình không hề thực hiện dịch vụ mang thai hộ cho vợ chồng chị H., đồng thời chuyển trả 240 triệu đồng, còn lại 800 triệu đồng xin khắc phục trả dần.

Vợ chồng chị H. sau đó đã đến công an tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phương. Bản thân bị cáo cũng đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Về dân sự, vợ chồng chị H. yêu cầu bị cáo phải bồi thường số tiền còn chiếm đoạt là 800 triệu đồng.