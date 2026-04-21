Chiều 21/4, trên địa bàn xã Dương Hòa (TP Hà Nội) xảy ra một vụ án mạng.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Đ.L

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, nhiều người dân bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ một ngôi nhà trong khu dân cư.

Một số người dân nhanh chóng chạy đến và phát hiện một người phụ nữ đã tử vong. Ngay sau đó, sự việc được trình báo tới cơ quan công an.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa khu vực, khám nghiệm và thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Ông Nguyễn Đình Khoa - Phó chủ tịch UBND xã Dương Hòa xác nhận vụ việc và cho biết, nghi phạm là người chồng, vừa mới đi tù về.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an xã Dương Hòa cho biết, cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.