Người phụ nữ 49 tuổi nguy kịch do huyết khối gây tắc hoàn toàn động mạch phổi hai bên sau thời gian dài dùng thuốc tránh thai. Bác sĩ cảnh báo nguy cơ hình thành cục máu đông.

Cấp cứu trong 93 phút cận kề cửa tử

Bà N.T.T.V (49 tuổi) được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa (Long An) cấp cứu trong tình trạng khó thở dữ dội xuất hiện đột ngột, vật vã, bứt rứt, mạch nhanh nhưng khó bắt, huyết áp tụt sâu, khó đo.

Trước tình trạng nguy hiểm của bà V, các bác sĩ lập tức chỉ định dùng thuốc tiêu sợi huyết toàn thân nhằm làm tan cục máu đông, giảm áp lực cho tim phải và khôi phục dòng máu lưu thông lên phổi.

Qua 93 phút cấp cứu ban đầu, bà V. được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực (ICU) để tiếp tục theo dõi và điều trị chuyên sâu.

Sau 3 ngày, tình trạng huyết động và chức năng hô hấp của người bệnh dần ổn định. Bà qua khỏi giai đoạn nguy hiểm và chuyển về khoa nội để tiếp tục điều trị.

Bác sĩ CKII Võ Thị Thanh Dung, Phó khoa Hồi sức tích cực (ICU), cho biết qua khai thác tiền sử, các bác sĩ ghi nhận người bệnh đã sử dụng thuốc tránh thai trong thời gian dài.

Bác sĩ khám cho bệnh nhân V.. Ảnh: BSCC.

Tại Viện Huyết Học và Truyền Máu - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), Thạc sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai cũng từng tiếp nhận một bệnh nhân 36 tuổi có tiền sử tự sử dụng thuốc tránh thai trong khoảng 10 tháng.

Khoảng một tuần trước khi nhập viện, người phụ nữ xuất hiện sưng đau bắp chân phải, đau tức khi đi lại nhưng tự xoa dầu nóng và massage tại nhà. Ba ngày trước khi nhập viện, chị đột ngột khó thở, đau ngực, tim đập nhanh nên được gia đình đưa đi cấp cứu.

Khai thác tiền sử cho thấy người bệnh làm việc văn phòng, ít vận động và thừa cân, với chỉ số BMI 26. Tại bệnh viện, chị được chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới biến chứng thuyên tắc phổi do cục máu đông di chuyển lên phổi. Sau 3 ngày điều trị, tình trạng người bệnh dần ổn định.

Bác sĩ Mai cho biết việc tự sử dụng thuốc tránh thai không có chỉ định, kết hợp với tình trạng thừa cân và ít vận động, là những yếu tố cần lưu ý khi đánh giá nguy cơ huyết khối ở trường hợp này. Tuy nhiên, không thể khẳng định thuốc tránh thai là nguyên nhân duy nhất gây bệnh nếu chưa đánh giá đầy đủ các yếu tố nguy cơ.

6 lưu ý với thuốc tránh thai

Thuốc tránh thai là biện pháp hiệu quả khi được lựa chọn và sử dụng phù hợp. Phụ nữ cần được đánh giá nguy cơ trước khi dùng, tuân thủ hướng dẫn và đi khám ngay khi có dấu hiệu bất thường.

Để giảm nguy cơ, bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai khuyến cáo phụ nữ cần lưu ý:

- Thăm khám trước khi dùng thuốc: Thông báo với bác sĩ về tiền sử huyết khối, bệnh tim mạch, đột quỵ, đau nửa đầu và bệnh lý của người thân trong gia đình.

- Không tự ý mua thuốc: Lựa chọn biện pháp tránh thai phù hợp theo tư vấn chuyên môn.

- Không hút thuốc lá: Đặc biệt cần trao đổi với bác sĩ nếu trên 35 tuổi và đang sử dụng thuốc tránh thai chứa estrogen.

- Tăng vận động: Khi làm việc lâu, nên thường xuyên đứng dậy đi lại, co duỗi chân; trong hành trình dài bằng ô tô hoặc máy bay, cần vận động chân phù hợp và uống đủ nước.

- Thông báo khi khám chữa bệnh: Cho bác sĩ biết về thuốc tránh thai đang sử dụng nếu chuẩn bị phẫu thuật hoặc phải nằm bất động kéo dài.

- Không tự ý thay đổi thuốc: Nếu lo ngại tác dụng phụ, hãy trao đổi với bác sĩ để được tư vấn phương pháp thay thế an toàn.

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