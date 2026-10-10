Sau 8 năm chứng kiến vợ sống phụ thuộc vào máy chạy thận, người chồng ở Cần Thơ quyết định hiến một quả thận để trao cho vợ cơ hội sống khỏe mạnh hơn.

Ngày 10/10, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ cho biết, bệnh viện vừa thực hiện thành công 2 ca ghép thận từ người hiến sống, dưới sự hỗ trợ chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện Trung ương Huế. Đây là dấu mốc quan trọng, nâng tổng số ca ghép thận tại bệnh viện từ đầu năm đến nay lên 3 ca.

Câu chuyện của vợ chồng bà L.T.T.B (54 tuổi, quê xã Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) khiến nhiều người xúc động.

Bà B. mắc suy thận mạn giai đoạn cuối, đã phải lọc máu chu kỳ suốt 8 năm. Người phụ nữ còn có tiền sử tăng huyết áp và bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn tính.

Ca ghép thận tại bệnh viện. Ảnh: BVCC.

Suốt những năm tháng vợ gắn cuộc sống với máy chạy thận, ông N.V.U.T chứng kiến những vất vả mà bà B. phải trải qua. Thương vợ chịu đựng bệnh tật kéo dài, ông quyết định hiến một quả thận để cứu vợ.

Hai vợ chồng đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ thăm khám, tư vấn ghép thận. Khi bác sĩ thông báo đủ điều kiện hiến và nhận thận, hai vợ chồng đều rơi nước mắt trong niềm vui vỡ òa.

Trường hợp thứ hai là anh P.V.T. (31 tuổi, quê phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ), mắc suy thận mạn giai đoạn cuối, đã điều trị bằng phương pháp lọc màng bụng chu kỳ suốt 4 năm.

Mong con có cơ hội sống khỏe mạnh hơn, ông P.V.B (54 tuổi), cha của bệnh nhân, quyết định hiến một quả thận cho con. Sau thời gian thuyết phục, ông đã có thể thực hiện nguyện vọng trao cho con cơ hội kéo dài sự sống.

Theo Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, cả hai cặp hiến - nhận đều trải qua quá trình sàng lọc, kiểm tra kỹ lưỡng. Bệnh viện nhiều lần tham vấn chuyên gia Bệnh viện Trung ương Huế trước khi hội đồng chuyên môn thống nhất thực hiện phẫu thuật.

Sau ghép, sức khỏe của cả người hiến và người nhận đang hồi phục tốt, các chỉ số dần ổn định và tiếp tục được theo dõi chặt chẽ.

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