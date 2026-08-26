An Giang:

Ngày 26/8, Công an xã Hòa Thuận, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ Đ.D.T. (21 tuổi, ngụ ấp 7, phường Vị Tân, TP Cần Thơ) để điều tra vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ tử vong.

Trước đó, khoảng 20h10 ngày 20/8, người dân lưu thông trên tuyến đường tỉnh ĐT 963, đoạn qua ấp Hai Lành, xã Hòa Thuận, phát hiện một phụ nữ nằm bất động giữa đường, trên người có nhiều vết thương.

Người dân nhanh chóng hỗ trợ đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, đến khoảng 23h45 cùng ngày, nạn nhân tử vong.

Tiếp nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an xã Hòa Thuận khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời trích xuất camera an ninh để xác định phương tiện và người liên quan.

Nạn nhân được xác định là bà V.T.K.L. (45 tuổi, ngụ ấp Thác Lác, xã Hòa Hưng, tỉnh An Giang).

Công an tạm giữ nam thanh niên 21 tuổi sau vụ tai nạn chết người. Ảnh: KL

Qua điều tra ban đầu, công an xác định bà L. bị một xe máy va chạm mạnh dẫn đến bị thương nặng. Tuy nhiên, phương tiện và người điều khiển đã rời khỏi hiện trường sau vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 14h ngày 23/8, lực lượng công an xác định được phương tiện và người điều khiển có liên quan đến vụ tai nạn.

Khoảng 16h cùng ngày, Đ.D.T. được đưa về trụ sở Công an xã Hòa Thuận làm việc.

Tại cơ quan công an, T. bước đầu thừa nhận có liên quan đến vụ tai nạn. Theo lời khai, sau khi xảy ra va chạm, do lo sợ và nhận thấy khu vực vắng người nên T. đã rời khỏi hiện trường.

Công an xã Hòa Thuận đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ tai nạn và hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.