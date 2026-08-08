Việc khởi tố được thực hiện sau quá trình gia đình ông Oanh liên tục khiếu nại, cho rằng việc giải quyết vụ tai nạn của cơ quan tố tụng huyện Trà Ôn cũ chưa phản ánh đúng diễn biến.

Hai lần quyết định không khởi tố

Chiều 7/6/2024, ông Nguyễn Văn Oanh (68 tuổi) điều khiển xe máy trên Tỉnh lộ 901, đoạn qua ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long, thì xảy ra tai nạn. Ông Oanh tử vong tại hiện trường, kết quả giám định xác định nguyên nhân tử vong do tổn thương đốt sống cổ và tủy cổ.

Theo hồ sơ của Công an huyện Trà Ôn cũ, ông Oanh điều khiển xe máy vượt lên và va chạm với xe máy do ông Nguyễn Hùng Cường chạy cùng chiều phía trước. Sau cú va chạm, ông Oanh ngã xuống đường, tiếp tục va vào phần đầu bên trái xe tải do Thạch Sa Phonl điều khiển theo hướng ngược lại.

Cơ quan điều tra cũng xác định trong mẫu máu của ông Oanh có Ethanol, nồng độ 222 mg/100 ml máu.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến ông Nguyễn Văn Oanh tử vong. Ảnh: Gia đình cung cấp

Ngày 12/9/2024, Thượng tá Lê Quốc Việt, khi đó là Phó trưởng Công an huyện, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, ký quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do “người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết”.

Gia đình ông Oanh không đồng ý và gửi khiếu nại. Ngày 24/10/2024, Thượng tá Nguyễn Hoàng Văn, khi đó là Trưởng Công an huyện, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, ký quyết định giải quyết khiếu nại, giữ nguyên quyết định không khởi tố.

Đến ngày 13/11/2024, ông Huỳnh Minh Trung, khi đó là Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn, cũng ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, giữ nguyên các quyết định của Công an huyện.

Theo nhận định trong hồ sơ khi đó, Thạch Sa Phonl điều khiển xe tải không đúng phần đường, xảy ra va chạm với xe máy của ông Oanh. Tuy nhiên, hành vi này được xác định là lỗi hành chính, không phải nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn.

Cơ quan tố tụng cho rằng nguyên nhân chính là ông Oanh điều khiển xe máy vượt lên, va chạm với xe cùng chiều, sau đó mất thăng bằng và ngã vào xe tải.

Quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do "người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết" ký bởi Thượng tá Lê Quốc Việt - Phó trưởng Công an huyện, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn cũ.

Gia đình khiếu nại, vụ án được lật lại

Không đồng tình với cách xác định nguyên nhân tai nạn, chị Nguyễn Thị Thúy Hằng, con ông Oanh, cho rằng cha mình không phải người điều khiển xe vượt lên gây va chạm như kết luận trước đó.

Theo chị Hằng, thời điểm xảy ra tai nạn, em gái chị là Nguyễn Thị Thúy Loan cũng đi xe máy phía sau cha. Ông Nguyễn Hùng Cường điều khiển xe máy từ phía sau vượt qua xe của chị Loan rồi tiếp tục vượt xe ông Oanh. Trong quá trình này, hai xe xảy ra va chạm khiến ông Oanh ngã xuống đường và bị xe tải của Thạch Sa Phonl tông trúng.

Gia đình cũng cho rằng xe tải đi tốc độ cao, không quan sát và lấn sang phần đường ngược chiều, đây mới là nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Oanh.

Chị Hằng đặt vấn đề về việc cơ quan tố tụng huyện Trà Ôn cũ dựng lại hiện trường hai lần sau vụ tai nạn, trong khi gia đình không được tham dự hoặc thông báo kết quả. Theo chị, việc này cần được làm rõ bởi các dấu vết hiện trường ban đầu có thể đã thay đổi.

Chị Thuý Hằng nhận được thông báo đã khởi tố bị can đối với tài xế xe tải trong vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Đàm Đệ

Sau gần hai năm gửi đơn khiếu nại, mới đây chị Hằng nhận thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thạch Sa Phonl để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Như vậy, cùng một vụ tai nạn, hành vi của tài xế xe tải trước đây được cơ quan tố tụng huyện Trà Ôn cũ xác định chỉ là lỗi hành chính, không phải nguyên nhân trực tiếp. Tuy nhiên, sau quá trình xem xét lại vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã có đánh giá khác và khởi tố tài xế này.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh ba cán bộ từng tham gia giải quyết một vụ tai nạn giao thông khác tại huyện Trà Ôn cũ là Lê Quốc Việt, Nguyễn Hoàng Văn và Huỳnh Minh Trung vừa bị Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao khởi tố về tội Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội, trong vụ án xâm phạm hoạt động tư pháp liên quan việc giải quyết vụ tai nạn khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi) tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra vụ án để làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.