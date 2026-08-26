TPHCM

Ngày 26/8, Đội CSGT Cát Lái (Phòng CSGT Công an TPHCM) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn chết người trên đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái.

Hiện trường vụ tai nạn chết người. Ảnh: V.L

Thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, người đàn ông (41 tuổi) điều khiển xe máy di chuyển trong làn đường dành cho xe 2 bánh trên đường Nguyễn Thị Định, hướng từ cảng Cát Lái ra nút giao Mỹ Thủy.

Khi còn cách nút giao Mỹ Thuỷ khoảng 200m, người này bất ngờ ngã xe xuống đường chưa rõ nguyên nhân.

Cú ngã khiến nạn nhân văng qua dải phân cách bê tông, rơi trọn sang làn đường dành cho ô tô. Đúng lúc này, một xe đầu kéo container lao tới không kịp xử lý, cán qua người nạn nhân. Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Thi thể nạn nhân nằm bên trong làn ô tô. Ảnh: V.L

Tại hiện trường, chiếc xe máy nằm bên làn đường 2 bánh, trong khi thi thể nạn nhân nằm trọn bên làn xe tải.

Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm sáng khiến giao thông qua khu vực cửa ngõ cảng Cát Lái bị ùn ứ nhẹ. Nhận tin báo, lực lượng CSGT Cát Lái nhanh chóng có mặt phối hợp cùng Công an, bảo vệ dân phố, lực lượng an ninh cơ sở phường Cát Lái và bảo vệ Cảng Cát Lái phân luồng, điều tiết giao thông và khám nghiệm hiện trường.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân chi tiết vụ việc.