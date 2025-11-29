Khoảng 6h sáng ngày 29/11, nhiều cư dân sinh sống tại chung cư P.Y trên đường Phan Huy Ích (phường Tân Sơn, TPHCM) bất ngờ nghe thấy một tiếng động mạnh.

Ngay sau đó, người dân kiểm tra và phát hiện một phụ nữ đã tử vong. Cơ thể nạn nhân có dấu hiệu đa chấn thương nặng, nghi do rơi từ tầng cao của chung cư xuống đất.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ người phụ nữ tử vong ở chung cư. Ảnh: TK

Nhận tin báo, Công an phường Tân Sơn nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ tiến hành phong tỏa hiện trường.

Đến hơn 8h30 cùng ngày, khu vực xảy ra vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng chăng dây nghiêm ngặt để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và lấy lời khai của các nhân chứng.

Nguyên nhân tử vong và danh tính nạn nhân đang được làm rõ.