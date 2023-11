Sáng nay (5/11), Công an TP Dĩ An đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương tiến hành công tác khám nghiệm để điều tra nguyên nhân vụ việc nam sinh rơi lầu ký túc xá tử vong.

Khu vực nam sinh tử vong - Ảnh: T.T

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 4h sáng cùng ngày, bảo vệ khu ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM (phường Đông Hòa, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đi tuần trong khuôn viên khu B thì phát hiện một nam sinh nằm bất động dưới nền bê tông, ngay trước cửa ra vào của toà nhà D2.

Sự việc ngay sau đó được thông báo cho cơ quan chức năng để xác minh, điều tra.

Qua xác minh, nạn nhân tử vong là anh V.P.P.A. (18 tuổi, quê Gia Lai), là sinh viên đại học năm thứ nhất, cư trú tại tầng 7 của toà nhà này.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, vào khoảng 3h39 sáng cùng ngày, nam sinh này đi cầu thang bộ từ tầng 7 lên tầng thượng của toà D2, sau đó được phát hiện tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.