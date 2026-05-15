Ngày 15/5, Công an tỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ người phụ nữ tử vong trong phòng một nhà nghỉ tại phường Ba Ngòi.

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: N.X

Trước đó, ngày 14/5, chủ nhà nghỉ tại phường Ba Ngòi nhiều lần gọi cửa nhưng không thấy người thuê phòng phản hồi. Nghi có chuyện bất thường, chủ nhà nghỉ dùng chìa khóa dự phòng mở cửa kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ tử vong trên giường, cơ thể có vết thương ở vùng ngực trái nên lập tức báo cơ quan chức năng.

Công an vào cuộc xác minh, nạn nhân được xác định là bà L.T.K.T. (SN 1971, trú xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

Theo thông tin ban đầu, ngày 13/5, một thanh niên đi xe máy cùng nạn nhân đến nhà nghỉ trên thuê phòng nghỉ. Đến khuya cùng ngày, người thanh niên điều khiển xe máy rời đi, để lại người phụ nữ ở trong phòng.

Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.