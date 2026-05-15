Ngày 15/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Cần Thơ cho biết đang thụ lý điều tra vụ án “Giết người” xảy ra ngày 11/5 tại ấp Qui Lân 2, xã Thạnh Quới. Nạn nhân là ông Trần Minh Tùng, còn gọi là “Tùng đại gia”, bị đâm trọng thương và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Hà Văn Có (32 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh, TP Cần Thơ), có liên quan đến vụ án và hiện đã rời khỏi địa phương. Nội dung vụ án chưa được cơ quan điều tra thông tin.

Cơ quan điều tra Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định truy tìm đối với Hà Văn Có. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ kêu gọi Hà Văn Có sớm ra trình diện để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Đồng thời, cơ quan điều tra đề nghị gia đình, người thân và quần chúng nhân dân tích cực phối hợp, vận động đối tượng ra đầu thú. Trường hợp phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến Hà Văn Có, người dân cần nhanh chóng thông báo cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Cần Thơ qua số điện thoại 0693.672.214 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời hỗ trợ truy xét, bắt giữ.

Công an TP Cần Thơ cũng khuyến cáo mọi hành vi bao che, chứa chấp, cản trở quá trình điều tra, truy bắt đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.