Ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Đầy (55 tuổi, ngụ khóm Thành Hưng, phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "Giết người".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành tạm giữ hình sự đối với đối tượng Lê Văn Đầy. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Theo cơ quan công an, ông Đầy có mâu thuẫn với anh N.H.S. (33 tuổi, ngụ khóm Thành Hưng) liên quan đến việc bán nhà.

Từ mâu thuẫn này, ông Đầy nảy sinh ý định sát hại anh S. Để thực hiện ý định, ông Đầy chuẩn bị một đoạn dây điện có gắn chuôi, đầu còn lại đấu nối với 2 đoạn kim loại cố định trên một thanh gỗ.

Khoảng 15h ngày 7/9, ông Đầy cắm chuôi điện của đoạn dây vào ổ điện rồi chờ anh S. trở về.

Khi anh S. đi đến gần cửa phòng, ông Đầy bất ngờ xông ra, dùng phần mũi kim loại đâm vào vùng bụng anh S.

Bị tấn công, anh S. dùng tay chụp lấy thanh gỗ. Lúc này, ông Đầy buông thanh gỗ, chạy vào nhà lấy 2 con dao rồi đuổi chém anh S.

Anh S. bỏ chạy đến Công an phường trình báo sự việc.

Cơ quan điều tra xác định việc sử dụng nguồn điện sinh hoạt đấu nối với các vật bằng kim loại để tấn công, đâm vào cơ thể người khác là hành vi đặc biệt nguy hiểm, có khả năng dẫn đến chết người.