Không từ bỏ

Bước chân lên máy bay, Ambre Martinod (SN 1995, Pháp) ngoái đầu nhìn lại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (phường Tân Sơn Hòa, TPHCM) trong tâm trạng nặng nề. Bởi một lần nữa Ambre lại mang theo nỗi thất vọng không tìm được bố mẹ ruột tại Việt Nam.

Ambre sinh ngày 4/10/1995 tại bệnh viện Long Xuyên, tỉnh An Giang cũ. Sau khi sinh ít tháng, bé gái bị gia đình bỏ rơi và được chuyển đến Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em mồ côi thị xã Long Xuyên (tỉnh An Giang cũ).

Bé gái lúc bị bỏ rơi, được Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em mồ côi thị xã Long Xuyên (tỉnh An Giang cũ) nhận nuôi. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tại đây, bé gái được làm giấy khai sinh với tên Dưỡng Thị Ngọc Sương. Ít lâu sau, Ngọc Sương được một phụ nữ Pháp đến nhận làm con nuôi.

Tại Pháp, bé gái được đặt tên mới Ambre Martinod. Ambre lớn lên trong sự yêu thương đủ đầy của bố mẹ nuôi. Tuy vậy, ngay từ bé, Ambre đã nhận thấy mình khác biệt với những thành viên khác trong gia đình.

Cô bé hỏi và được bố mẹ nuôi cho biết sự thật mình là con nuôi và bị bố mẹ đẻ bỏ rơi từ khi còn nhỏ. Dù đau đớn, Ambre vẫn mong ước tìm lại bố mẹ ruột.

Giấy khai sinh (trái) và giấy giao nhận việc nuôi con nuôi của Ngọc Sương. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ambre chia sẻ: “Từ khi biết mình là con nuôi, tôi cảm thấy có một khoảng trống sâu thẳm trong tim. Tôi luôn mong tìm lại nguồn cội để lấp đầy khoảng trống ấy.

Cuộc sống của tôi chỉ thật sự ý nghĩa, trọn vẹn khi tìm lại được nguồn cội. Bố mẹ nuôi cũng cảm nhận được khát khao ấy của tôi. Họ thông cảm, hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc tìm lại gia đình ruột”.

Được sự hỗ trợ của bố mẹ nuôi, Ambre về Việt Nam năm 13 tuổi với hy vọng tìm được cha mẹ ruột. Tuy vậy, lần trở về này, cô không có thông tin gì.

Lần thất bại ấy không khiến Ambre chùn bước. Cô tiếp tục tìm kiếm bố mẹ ruột bằng nhiều cách.

Tại Pháp, Ambre được bố mẹ nuôi chăm sóc, nuôi lớn trong tình yêu thương đủ đầy. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hy vọng nhen nhóm

Những năm qua, Ambre thực hiện rất nhiều biện pháp để tìm kiếm gia đình ruột thịt. Cô tiến hành xét nghiệm ADN với MyHeritage (nền tảng trực tuyến toàn cầu giúp xây dựng cây gia phả, khám phá lịch sử gia đình, xét nghiệm ADN để tìm kiếm nguồn gốc tổ tiên).

Ambre cũng dành nhiều thời gian về Việt Nam để trực tiếp tìm kiếm thông tin bố mẹ ruột. Tại đây, Ambre “lật tung” những manh mối mà cô nghĩ có thể đem lại chút thông tin gì đó về mẹ ruột.

Cô gái cũng liên hệ, nhờ cá nhân, tổ chức, chương trình tìm kiếm người thân thất lạc uy tín, nổi tiếng tại Việt Nam hỗ trợ mình tìm cha mẹ ruột.

Từ khi còn nhỏ, Ambre đã nhận thấy mình có những điểm khác biệt với bạn bè, người thân trong gia đình. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Năm 2025, nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng, Ambre tìm được 2 người bảo mẫu từng chăm sóc mình tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em mồ côi thị xã Long Xuyên cũ.

Theo Ambre, đó là hai chị em có tên thường gọi là Ngay và Thẳng, nay đã lớn tuổi. Bà Thẳng cho biết, trước đây, Ambre được bà nội đưa vào trung tâm.

Khi đó, bà nội của Ambre kể với nhân viên trung tâm, con trai bà có quan hệ yêu thương với một cô gái khoảng 15-16 tuổi. Ít lâu sau, cô gái mang thai ngoài ý muốn. Dù bạn gái mang thai, con trai bà vẫn rượu chè rồi bạo hành cô gái, bất chấp lời khuyên can của mẹ.

Sau khi sinh, cô gái gửi lại con cho “mẹ chồng” với lời hứa đi làm kiếm tiền gửi về nuôi con. Ít tháng sau, bé gái ốm, phải nhập viện điều trị.

Ambre đến Việt Nam nhiều lần để tìm kiếm thông tin gia đình ruột. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau khi bé xuất viện, vì hoàn cảnh khó khăn, bà nội bé có ý định cho cháu làm con nuôi nhưng không tìm được người có nhu cầu.

Sau đó, bà được nhiều người hướng dẫn, gửi cháu nội đến Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em mồ côi thị xã Long Xuyên cũ, nhờ đơn vị này nuôi dưỡng. Tại đây, bà gặp chị em bà Ngay, Thẳng và được 2 người này tiếp nhận, chăm sóc cháu bé.

Bà Thẳng kể: “Lúc đó, bà nội của bé vừa kể lý do gửi cháu vừa khóc. Tôi không kịp hỏi họ tên bà ấy cũng như họ tên bố mẹ cháu. Chỉ biết bà ấy là người sinh sống ở khu vực huyện Châu Phú hoặc TP Châu Đốc, tỉnh An Giang cũ.

Tôi nhớ bà ấy người gầy và cao. Bà ấy nói, mẹ cháu bé rất đẹp. Sau khi có gia đình người Pháp đến nhận bé làm con nuôi, bà Ngay bế đứa bé đi làm giấy tờ và trao cho họ. Sau đó, chúng tôi không còn liên lạc nữa”.

Những thông tin ấy nhen nhóm trong Ambre hy vọng tìm lại gia đình ruột thịt. Cô lưu lại Việt Nam lâu hơn, nỗ lực học tiếng Việt, thậm chí còn làm thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam để thuận tiện tìm kiếm cha mẹ ruột.

Cũng trong năm vừa qua, Ambre thực hiện nhiều xét nghiệm ADN với nhiều người phụ nữ tại Việt Nam. Tuy nhiên, các kết quả đều không trùng khớp.

Ambre tìm lại hai người bảo mẫu tên Ngay (bên trái) và Thẳng (bên phải) từng tiếp nhận, chăm sóc mình khi còn ở Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em mồ côi thị xã Long Xuyên cũ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ambre tâm sự: “Đến nay, tôi vẫn chưa có bất kỳ thông tin cụ thể nào về cha mẹ ruột. Qua MyHeritage, tôi chỉ tìm được một vài người họ hàng xa sống ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để xác định gia đình của mình.

Mỗi lần làm xét nghiệm ADN là một lần tôi nuôi hy vọng, rồi lại lặng lẽ đối diện với thất vọng. Cảm giác ấy thực sự rất đau lòng.

Dù vậy, tôi sẽ không bao giờ dừng lại. Bởi, lúc nào tôi cũng nghĩ về nguồn gốc của mình, về mẹ. Tôi rất mong mọi người hỗ trợ mình tìm lại cha mẹ ruột.

Bạn đọc có thông tin về người phụ nữ từng sinh con ở tuổi 15-16 tại bệnh viện Long Xuyên, tỉnh An Giang cũ vào năm 1995, có thể liên hệ với đường dây nóng Báo VietNamNet 0923457788 hoặc gửi thư qua địa chỉ email của Ambre: ambre.cabrol@hotmail.fr”.