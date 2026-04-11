Video gây sốt

Trong đoạn video được lan truyền, chị Mai Quang Cầm đeo tạp dề, đứng trước quầy bánh trứng của mình và nhún nhảy theo nhịp điệu. Những cử chỉ tự nhiên, vui vẻ đến sống động của chị khiến cộng đồng mạng thích thú, theo 163.

Video chị Cầm nhảy múa say mê trước cửa hàng nhỏ gây sốt trên mạng xã hội (Ảnh: 163)

Chị Mai Quang Cầm (55 tuổi, quê Tứ Xuyên) đã có hơn 30 năm bán bánh trứng tại chợ nông sản Vạn Thọ Đình để kiếm tiền nuôi 3 con ăn học. Một lần xem clip người khác nhảy múa trên Douyin (TikTok Trung Quốc), chị nảy sinh hứng thú, bắt đầu mày mò, tự học qua điện thoại. Những buổi chiều vắng khách, khoảng không gian nhỏ cạnh bếp trở thành sân khấu để chị thoả sức say mê.

Ông Trần, chủ cửa hàng trái cây bên cạnh, quen biết chị Cầm hơn 10 năm, cho biết: “Chị ấy luôn có tâm thái tốt, biết đủ là vui, không tranh giành với ai. Hàng xóm chúng tôi đều quý mến vì chị vừa nhiệt tình lại tốt bụng”.

Mỗi khi chị tập nhảy, người qua đường đều dừng lại xem. Một bác bảo vệ gần đó thường tiến lại gần, giả vờ quay video và cổ vũ theo. Trước những ánh mắt chứng kiến, chị Mai Quang Cầm không hề ngại ngùng, ngược lại càng nhảy nhiệt tình.

Người phụ nữ luôn vui vẻ, tích cực khiến nhiều người quý mến. Ảnh: 163

“Nhảy múa mang lại niềm vui cho bản thân, cũng mang lại niềm vui cho người qua đường. Phải làm tấm gương như vậy, lan tỏa niềm vui đến mọi người”, chị nói.

Khoảng không nhỏ trước cửa tiệm vì thế trở thành nơi náo nhiệt nhất trên con phố.

30 năm bươn chải nuôi 3 con

Những năm đầu từ Tứ Xuyên đến Hàng Châu, chị Cầm từng bán cá ngoài chợ bất kể thời tiết khắc nghiệt. Có lần gió lớn, chiếc ô ở sạp gần như bị thổi bay, chồng chị phải lấy thân mình giữ ô, còn vợ vẫn tiếp tục làm việc trong bộ quần áo ướt sũng.

“Phải lo kiếm tiền học, sinh hoạt của 3 đứa con, chi tiêu cả gia đình, tôi không có thời gian nghỉ ngơi”, người phụ nữ nhớ lại.

Trong những năm bươn chải, chị đi khắp các con phố quanh Tây Hồ, quen thuộc từng tuyến đường, từng khu chợ, biết rõ nơi nào đông người qua lại. Thời điểm đó, chị phát hiện một vị trí cực thích hợp để buôn bán, tuy nhiên lại đang có người kinh doanh.

Chị Cầm không bỏ cuộc. Sau nhiều năm chờ đợi, thường xuyên qua lại hỏi han, cuối cùng năm 2016, chị đã có thể thuê được quầy hàng mong muốn, từ đó không còn phải phiêu bạt.

Vậy là cửa tiệm nhỏ chưa đến 10m2 với những chiếc bánh trứng giá 7 tệ (27 nghìn đồng) đã nuôi sống gia đình 5 người trong suốt 10 năm. Điều khiến chị càng tự hào là 3 người con trưởng thành, đều học đại học nhờ hàng bánh trứng của mẹ.

Hiện tại, vợ chồng chị Cầm đã xây nhà ở quê. Con gái lớn vừa tốt nghiệp, ở lại Hàng Châu làm việc. Hai người con còn lại cũng dự định đến đây phát triển.

Cửa tiệm gần 10m2 với món bánh trứng đã nuôi gia đình 5 người suốt 10 năm. Ảnh: 163

Hàng ngày, chị thức dậy lúc 5h, còn chồng dậy từ 3h đạp xe ba bánh đi nhập hàng. Cuộc sống tuy vất vả nhưng nhiều màu sắc. Trong điện thoại của chị lưu đầy những bức ảnh hoa đào, liễu xanh và bình minh bên hồ, thậm chí những video quay lại khách quen đến trải nghiệm làm bánh.

Mỗi khi quán vắng, chị lại mở điện thoại và bắt đầu nhảy. Khi giai điệu bài “Love Bird” vang lên, khoảng không nhỏ trước cửa tiệm lại trở thành sân khấu. Trong bộ đồ đỏ, người phụ nữ nhẹ nhàng xoay người, nhảy múa. Đây là điệu nhảy chị yêu thích gần đây và đã thuần thục.

“Mỗi khi nhảy tôi cảm thấy rất vui, như thể cả thế giới đều thuộc về mình. Dù thanh xuân đã qua nhưng tôi vẫn muốn sống với tinh thần tuổi trẻ”, chị hạnh phúc nói.