Trong phim "Trận chiến sau trận chiến" (One Battle After Another), Teyana Taylor gây chú ý khi được chọn vào vai nữ chính Perfidia - thành viên tổ chức cách mạng mang tên French 75. Nữ diễn viên vào vai vợ của Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio) nhưng đồng thời có mối quan hệ ngoài luồng với Đại uý Steven J. Lockjaw (Sean Penn).
Ngay khi danh sách diễn viên được công bố, Teyana Taylor gây chú ý khi được chọn đóng cùng hai nghệ sĩ từng giành giải Oscar và vẫn đang ở đỉnh cao sự nghiệp là
Leonardo DiCaprio và Sean Penn. Perfidia là cô gái da màu có sức hút đặc biệt, khiến cả Bob Ferguson và Đại uý Steven J. Lockjaw mê đắm, đồng thời là nguồn cơn dẫn tới bi kịch sau này của hai người đàn ông.
Teyana Taylor mặc sexy khi đi quảng bá phim "Trận chiến sau trận chiến". Tác phẩm của đạo diễn Paul Thomas Anderson được đầu tư tới 175 triệu USD và được coi là ứng viên nặng ký của mùa giải Oscar năm sau.
Teyana Taylor sở hữu đường cong quyến rũ nghẹt thở, yếu tố giúp cô được trao vai Perfidia - người phụ nữ hoang dã khiến 2 người đàn ông phát cuồng trên phim.
Trên phim, nữ diễn viên sinh năm 1990 không ngại khoe đường cong và thực hiện loạt cảnh nóng gây sốc.
Ngoài đời, mỹ nhân 35 tuổi thậm chí còn sở hữu phong cách nóng bỏng hơn trên phim nhiều lần.
Cô được biết tới không chỉ với tư cách diễn viên mà còn hoạt động với vai trò ca sĩ, người mẫu... suốt 10 năm qua.
Tại các sự kiện, Teyana Taylor luôn xuất hiện với những trang phục cut out táo bạo với tông màu mạnh nhằm làm nổi bật đường cong sexy.
Nữ diễn viên từng kết hôn với cầu thủ bóng rổ Iman Shumpert nhưng 2 người đã ly hôn năm ngoái.
2 lần Teyana Taylor sinh con gái vào năm 2015 và 2020 đều trong bồn tắm tại nhà do chồng cũ của cô đỡ đẻ.
"Trận chiến sau trận chiến (One Battle After Another) với diễn xuất của Teyana Taylor cùng dàn sao thượng hạng sẽ ra rạp Việt từ 26/9/2025. Sau buổi chiếu sớm cho giới chuyên môn vào đầu tháng 9 vừa qua, giới phê bình nhận xét đây là “siêu phẩm hay nhất năm 2025”.
Teyana Taylor trong "Trận chiến sau trận chiến":
