Ngày 28/11, MT đưa tin A, người phụ nữ từng công khai tố cáo diễn viên Hong Min Gi (24 tuổi) bạo hành và ép phá thai, đã mất tích. Theo Financial News, gia đình cô trình báo cảnh sát vào rạng sáng 27/11 sau nhiều lần không thể liên lạc.

Qua xác minh, cảnh sát phát hiện tín hiệu điện thoại của A được ghi nhận lần cuối tại khu vực cầu Mapo, Seoul. Lực lượng chức năng hiện tổ chức tìm kiếm quanh địa điểm này, song chưa xác định được tung tích của cô.

Nam diễn viên Hong Min Gi. Ảnh: Starnews

Trước đó, vào tháng 8, A công khai tố cáo Hong Min Gi có hành vi bạo lực, đe dọa và gây áp lực buộc cô phá thai trong thời gian hai người hẹn hò. Người phụ nữ cho biết đã trải qua thủ thuật đình chỉ thai kỳ, đồng thời tuyên bố sẽ công bố hồ sơ y tế và các tài liệu liên quan để làm rõ sự việc.

Phía Hong Min Gi xác nhận nam diễn viên từng có quan hệ tình cảm với A nhưng phủ nhận toàn bộ cáo buộc bạo hành và ép bạn gái phá thai. Công ty quản lý cho biết sau khi chia tay, A vẫn nhiều lần liên lạc và tìm đến nhà nam diễn viên. Phía này sau đó nộp đơn tố cáo cô với các cáo buộc làm giả tài liệu riêng tư, cố ý tống tiền bất thành, phỉ báng theo Luật Mạng thông tin và vi phạm Luật Chống hành vi theo dõi, quấy rối.

2 bên từng đưa ra những lời giải thích trái ngược về mối quan hệ cũng như các cáo buộc liên quan. Hiện cảnh sát đang tiếp tục tìm kiếm A.

Hong Min Gi sinh năm 2002 tại Seoul, theo học chuyên ngành diễn xuất tại Đại học Nghệ thuật Seoul. Nam diễn viên được chú ý qua các bộ phim: Đêm định mệnh, Thân gửi Hongrang, Yêu kẻ thù của bạn... Năm 2025, anh gây chú ý khi đảm nhận vai Jin Hyun Oh trong phim Hội bạn trai của Bunny.

Hong Min Gi trong "Thân gửi Hongrang":