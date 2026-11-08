TRUNG QUỐC - Lưu Hi Mặc bị bỏng độ 2 ở mặt khi thực hiện cảnh phun lửa trong phim "15 phút trước nửa đêm" tại Côn Minh. Dù bị thương, nam diễn viên vẫn trở lại phim trường sau khi tình trạng sức khỏe ổn định.

Ngày 8/11, TVBS đưa tin nam diễn viên Lưu Hi Mặc gặp tai nạn khi quay phim điện ảnh 15 phút trước nửa đêm tại Côn Minh, Trung Quốc. Sự cố xảy ra tối 5/11, sau đó lan truyền trên mạng xã hội vào ngày 7/11.

Nam diễn viên đã xác nhận vụ việc trên trang cá nhân, đồng thời đăng tải hình ảnh gương mặt bị bong tróc da và xuất hiện nhiều mụn nước do bỏng. Tình trạng của anh khiến người hâm mộ lo lắng.

Lưu Hi Mặc bị bỏng nặng ở phần mặt. Ảnh: TVBS

Theo chia sẻ của Lưu Hi Mặc, tai nạn xảy ra khi đoàn phim thực hiện cảnh phun lửa. Ê-kíp đã chuẩn bị thiết bị bảo hộ và bố trí diễn viên đóng thế. Tuy nhiên, do từng học kỹ thuật phun lửa và nhiều lần biểu diễn trước công chúng, anh quyết định tự thực hiện phân cảnh này.

Trong quá trình tập thử, nam diễn viên không gặp sự cố. Thế nhưng, khi máy quay bắt đầu ghi hình, gió bất ngờ thổi mạnh khiến ngọn lửa đổi hướng, tạt thẳng vào mặt anh.

Đạo diễn cùng các nhân viên lập tức chạy đến hỗ trợ và đưa Lưu Hi Mặc đi cấp cứu. Sau khi thăm khám, bác sĩ xác định anh bị bỏng độ 2 ở vùng mặt, kèm tình trạng bong tróc da. Hiện vết thương đã ổn định.

Nam diễn viên cho biết phải đến 2 ngày sau tai nạn mới công khai sự việc vì không muốn gia đình lo lắng. Tuy nhiên, sau khi hình ảnh vụ việc được người qua đường chia sẻ trên mạng xã hội, anh quyết định lên tiếng để thông tin rõ hơn về tình trạng sức khỏe.

Dù bị thương ở mặt, Lưu Hi Mặc không muốn sự cố ảnh hưởng đến tiến độ ghi hình và hiện đã trở lại phim trường. Theo chỉ dẫn của bác sĩ, đoàn phim bố trí người che ô để hạn chế ánh nắng chiếu trực tiếp vào vùng da bị tổn thương.

Lưu Hi Mặc gia nhập làng giải trí năm 2018. Ảnh: China Times

Do vết bỏng nằm ở vị trí dễ nhìn thấy, nam diễn viên còn đăng bài hỏi ý kiến cộng đồng mạng về cách hạn chế sẹo sau khi hồi phục. Nhiều người hâm mộ gửi lời động viên, mong anh sớm bình phục.

Sau tai nạn, công ty sản xuất Hoa Dịch Ảnh nghiệp cùng ê-kíp 15 phút trước nửa đêm đã ra thông báo xin lỗi. Đơn vị này cam kết chi trả toàn bộ chi phí điều trị, xử lý các thủ tục bảo hiểm và chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh liên quan đến sự cố.

Lưu Hi Mặc sinh năm 2002, ra mắt làng giải trí năm 2018. Anh từng tham gia các bộ phim Thiếu niên phái và Nhị thập tứ vị noãn phù sinh, qua đó dần được khán giả biết đến. 15 phút trước nửa đêm là dự án điện ảnh đầu tiên anh đảm nhận vai nam chính.

Nam diễn viên trình diễn thời trang: