Ngày 20/8, News1 đưa tin công ty quản lý của nam diễn viên Hong Min Gi đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc từ A (tên ẩn danh bạn gái cũ của nam diễn viên) về việc anh ép cô phá thai, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả bằng các biện pháp pháp lý.

Trong tuyên bố, công ty quản lý Fable Company cho biết sáng 19/8, A đã gửi cho Hong Min Gi một bức ảnh siêu âm kèm tin nhắn mang nội dung đe dọa sẽ công khai mọi chuyện. Phía công ty cho rằng bức ảnh có một số điểm khác với hình ảnh siêu âm thông thường để chứng minh việc mang thai. Công ty cho biết đã yêu cầu bác sĩ sản phụ khoa kiểm tra và dự định sử dụng kết quả này làm bằng chứng.

Fable Company cũng khẳng định sau khi xác minh với Hong Min Gi, nam diễn viên chưa từng được A cho xem que thử thai và không hề có phát ngôn mang tính ép buộc cô phá thai.

Công ty còn đưa ra tình tiết liên quan đến ngày 13/7, thời điểm A cho rằng cô đã thực hiện thủ thuật phá thai. Theo phía Hong Min Gi, trong ngày hôm đó, A vẫn chủ động rủ nam diễn viên đi đạp xe. Sau khi anh từ chối, cô còn tự mình đi đạp xe và gửi video cho anh.

Nam diễn viên Hong Min Gi. Theo: News1

Phía công ty nhấn mạnh vấn đề mang thai và phá thai là chuyện đặc biệt nhạy cảm, nghiêm trọng, nhưng A vẫn công khai trên mạng xã hội những cáo buộc mà họ cho là hoàn toàn sai sự thật. Theo Fable Company, những thông tin này đã khiến Hong Min Gi chịu tổn hại nghiêm trọng về danh dự và hình ảnh. Công ty tuyên bố sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý cả dân sự lẫn hình sự nếu cần thiết.

Trước đó, tranh cãi giữa Hong Min Gi và bạn gái cũ được chú ý sau khi A đăng ảnh nội dung giấy chứng nhận gửi cho nam diễn viên và công ty quản lý vào ngày 19/8.

Trong tài liệu có tiêu đề liên quan đến việc cảnh báo hành động pháp lý đối với các hành vi bị cho là bất hợp pháp, A cáo buộc Hong Min Gi từng ném chai rượu soju xuống đường khiến chai vỡ, đồng thời la hét, đánh mạnh vào vai, xô đẩy và bóp cổ cô.

Đáp lại, Fable Company cho biết Hong Min Gi đã nhiều lần nói rõ rằng anh không muốn tiếp tục mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, theo công ty, A vẫn liên tục liên lạc và yêu cầu nam diễn viên quay lại, thậm chí tìm đến nhà riêng của anh.

Công ty dự định thực hiện các biện pháp pháp lý liên quan đến hành vi bị cho là theo dõi, quấy rối, đồng thời xem xét cáo buộc phỉ báng đối với những nội dung mà họ cho rằng sai sự thật được đăng tải và lan truyền trên mạng xã hội.

Giấy khám tại bệnh viện do A đăng tải. Ảnh: Starnews

Tuy nhiên, A phủ nhận cáo buộc cô theo dõi Hong Min Gi. Trong bài đăng chiều 19/8, cô cho rằng việc tìm đến nhà nam diễn viên không nhằm mục đích yêu cầu nối lại quan hệ mà chỉ muốn nhận được một lời xin lỗi. A cũng cáo buộc công ty đang biến cô thành người có hành vi quấy rối và cho rằng đây là một hình thức tổn thương thứ cấp.

Theo lời kể của A, khoảng ngày 11/7, cô sử dụng que thử thai tại nhà Hong Min Gi và xác nhận mình mang thai. Cô cáo buộc nam diễn viên khi đó đã nói: “Em sẽ phá thai đúng không? Ngày mai làm ngay đi”. Sau đó, A cho biết cô một mình đến bệnh viện phụ sản để thực hiện thủ thuật phá thai.

A cũng nói rằng trong thời điểm cô rơi vào trạng thái khó khăn và tuyệt vọng, Hong Min Gi lại yêu cầu chia tay rồi cắt đứt liên lạc. Cô cho rằng việc tìm đến nhà nam diễn viên xuất phát từ tâm lý không còn ai để dựa vào.

Hiện 2 bên đang đưa ra những lời cáo buộc trái ngược về việc mang thai, phá thai, bạo hành và hành vi theo dõi. Các cáo buộc vẫn chưa được cơ quan chức năng xác nhận, trong khi phía Hong Min Gi tuyên bố sẽ sử dụng các biện pháp pháp lý để giải quyết tranh chấp.

Hong Min Gi sinh năm 2002 tại Seoul và theo học chuyên ngành diễn xuất tại Đại học Nghệ thuật Seoul. Nam diễn viên bắt đầu được chú ý qua các vai diễn trong: Night Has Come, Love Your Enemy và Study Group. Năm 2025, anh gây chú ý khi đảm nhận vai Jin Hyun Oh trong phim Bunny and Her Boys.

Hong Min Gi trong phim "Dear Hongrang":