Đi đầu phát triển kinh tế hộ gia đình

Giữa núi rừng Đà Nẵng, gia đình anh Hồ Văn Lắm (45 tuổi, dân tộc Gié Triêng, xã Phước Năng) nhiều năm nay được bà con trong làng nể phục bởi ý chí làm ăn và tư duy đổi mới.

Trước đây, cuộc sống gia đình anh chỉ trông chờ vào vài sào lúa nương, quanh năm chật vật. Không cam chịu cái nghèo, anh bàn với vợ mạnh dạn khai hoang đất đồi, trồng keo, trồng dổi và gây dựng đàn trâu, bò.

Sau hơn 10 năm bền bỉ, đến nay anh đã có hơn 7ha cây keo, mỗi đợt thu hoạch mang về khoảng 400-500 triệu đồng. Xen trong rẫy, hàng chục cây dổi cũng bắt đầu cho quả, đem lại thêm hàng chục triệu đồng mỗi năm.

"Rẫy keo nhà tôi trồng cũng chục năm rồi, đã thu hoạch một lần, giờ sắp thu lứa thứ hai", anh Lắm kể.

Anh Hồ Văn Lắm - gương sáng làm kinh tế tại xã Phước Năng.

Không chỉ dựa vào keo, đàn trâu bò của gia đình có lúc lên tới 30 con, giá trị hơn 300 triệu đồng, trong đó nhiều con bò cái sinh sản trở thành "của để dành" lớn.

Anh còn đưa giống lúa tím than - loại gạo đặc sản giá trị cao - về gieo trồng và mở cơ sở xay xát ngay tại nhà. Nhờ đa dạng mô hình sản xuất, mỗi năm gia đình anh bỏ túi hàng trăm triệu đồng.

"Lúa tím than có giá trị cao, gà vịt nuôi thêm vừa để ăn vừa bán lấy tiền sinh hoạt. Làm nhiều loại thì có thu nhập xen kẽ thường xuyên, chứ trông chờ vào keo hay trâu bò thì lâu lắm. Tôi đang tính mở rộng diện tích trồng dổi, rồi phát thêm cỏ, cây bụi để trồng trái cây. Khi kinh tế mình vững thì mới tuyên truyền bà con nghe, từ đó việc vận động mới hiệu quả", anh Lắm bộc bạch.

Còn tại xã Sơn Mai (Quảng Ngãi), anh Đinh Lố (44 tuổi, dân tộc Hrê, thôn Trung Thượng) cũng là người tiên phong trong phát triển kinh tế hộ gia đình, với mô hình vườn - ao - chuồng (VAC).

Khởi đầu với việc nuôi gà, heo nhưng hiệu quả thấp, anh quyết định đầu tư khu chăn nuôi kiên cố gần 100 triệu đồng, trồng thêm cỏ voi làm thức ăn và chuyển sang nuôi bò 3B sinh sản. Từ cặp bò giống ban đầu, nay anh đã có đàn gia súc hơn 10 con, trong đó nhiều con sinh sản đều đặn, mang lại nguồn thu ổn định.

Mô hình chăn nuôi bò 3B sinh sản hiệu quả của anh Đinh Lố.

"Qua tham quan, học tập các mô hình, tôi học hỏi kỹ thuật chăn nuôi mới, chăm sóc bài bản nên hiệu quả tốt hơn hẳn. Một con bò mỗi năm sinh sản một lứa, bê con nuôi 6-7 tháng đã có thể bán được khoảng 15 triệu đồng", anh Lố chia sẻ.

Không dừng lại ở chăn nuôi, anh còn đào ao thả cá, trồng cam, bưởi, mít Thái, nuôi gà thả vườn và mạnh dạn đưa giống lúa mới năng suất cao vào gieo trồng.

Ngoài ra, anh còn sở hữu 2ha keo sắp thu hoạch và mở xưởng cơ khí ngay tại nhà. Bình quân mỗi năm, sau khi trừ chi phí, gia đình có thu nhập khoảng 200 triệu đồng, trở thành hộ khá giả của xã.

"Cánh chim đầu đàn" của bản làng

Điểm chung của anh Hồ Văn Lắm và anh Đinh Lố là không chỉ lo làm giàu cho gia đình, họ còn luôn đồng hành, dìu dắt bà con trong bản làng tìm hướng phát triển kinh tế.

Anh Lắm thường xuyên mở cửa rẫy, cho bà con đến xem cách trồng keo, gây giống trâu bò, thậm chí cho mượn giống lúa tím than để thử nghiệm. Nhờ sự tận tình chia sẻ, nhiều hộ Gié Triêng đã mạnh dạn vay vốn đầu tư và thay đổi cách làm ăn, đến nay đã có thu nhập ổn định.

Trong thôn, anh còn được tín nhiệm nhờ khéo léo hòa giải mâu thuẫn đất đai, trâu bò, giữ gìn tình làng nghĩa xóm.

Anh Hồ Văn Lắm thường xuyên hòa giải mâu thuẫn, gắn kết tình làng nghĩa xóm trong cộng đồng Gié Triêng.

Ở Sơn Mai, bà con Hrê cũng thường tìm đến hỏi anh Lố cách làm chuồng trại, trồng cây ăn trái, nuôi bò. Anh kiên trì vận động mọi người di dời chuồng trại ra khỏi khu dân cư để giữ vệ sinh, áp dụng kỹ thuật mới thay cho cách làm cũ kém hiệu quả.

Nhiều hộ dân vốn quen với tập quán sản xuất cũ, sau khi được anh "cầm tay chỉ việc" đã dần thay đổi tư duy, biết đầu tư máy móc, giống mới để nâng năng suất. Không ít gia đình từ chỗ nghèo khó nay đã vươn lên có cuộc sống tốt hơn.

Những việc làm thầm lặng ấy dần khiến bà con thêm tin tưởng và xem anh Lắm, anh Lố như "người thầy nông dân" của bản làng.

"Muốn người dân tin và làm theo, trước tiên mình phải gương mẫu đi đầu, từ việc áp dụng kỹ thuật đến thực hiện chủ trương chính sách. Còn sức thì còn làm, kinh tế có khá thì mới có điều kiện giúp đỡ bà con trong làng", anh Lố trải lòng.

Mô hình VAC với ao cá, vườn cây, chuồng trại của anh Lố mang lại thu nhập ổn định.

Thực tế cho thấy, các mô hình như VAC, trồng keo, chăn nuôi gia súc, gia cầm hay trồng lúa đặc sản đều phù hợp với điều kiện miền núi. Khi được nhân rộng, gắn với hỗ trợ vốn, kỹ thuật và đầu ra ổn định, đây sẽ là hướng đi bền vững giúp đồng bào vùng cao từng bước thoát nghèo.

Đặc biệt, trong các cuộc họp thôn, hai người có uy tín thế hệ 8X này luôn là cầu nối tin cậy giữa chính quyền và nhân dân. Những kiến nghị về vốn vay, cây giống, con giống được họ phản ánh kịp thời; những kiến thức tiếp thu từ các buổi tập huấn cũng được họ truyền đạt lại đầy đủ cho bà con.

Với sự gương mẫu và tinh thần trách nhiệm, anh Hồ Văn Lắm và anh Đinh Lố đã thực sự trở thành "cánh chim đầu đàn" nơi bản làng - vừa làm kinh tế giỏi, vừa dìu dắt cộng đồng vươn lên thoát nghèo.