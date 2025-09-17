Sinh năm 1987, tại xã Kon Braih, tỉnh Kon Tum trước đây - vùng đất còn nhiều khó khăn nên ngay từ nhỏ, anh Bền Chí Thịnh đã nuôi dưỡng ước mơ đổi đời bằng con đường học vấn. Anh luôn nỗ lực học tập và đến năm 2010 tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng với tấm bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh.

Ra trường, anh làm việc cho các doanh nghiệp với mức thu nhập ổn định. Dẫu vậy, anh vẫn nung nấu ý định trở về quê hương khởi nghiệp, giúp bà con ở vùng đất còn nhiều khó khăn này có thêm thu nhập.

Anh Bền Chí Thịnh kiểm tra sản phẩm trước khi đóng gói. Ảnh: Ngọc Chí

Anh Thịnh chia sẻ: “Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng đất Tây Nguyên, nơi có nhiều loại dược liệu quý hiếm. Cách đây chục năm, các loại dược liệu này chưa được bà con bán nhiều ra thị trường. Vì vậy, năm 2015 tôi quyết định trở về quê khởi nghiệp với ngành nghề kinh doanh các sản phẩm dược liệu. Tôi đến các thôn, làng vùng sâu, vùng xa thu mua sâm dây, huyết đằng, nấm linh chi của bà con và phơi khô bán ra thị trường".

Sau một thời gian kinh doanh, anh Thịnh nhận thấy sản phẩm bán ra mới chỉ ở dạng thô. Vì vậy, anh quyết định chuyển sang chế biến sâu để nâng tầm giá trị dược liệu địa phương.

Anh Thịnh kể: "Khi đó, tôi lên mạng tìm hiểu về cách chế biến các loại nước uống từ dược liệu, đồng thời tham khảo ý kiến bố mẹ vì cả hai đều làm trong ngành y. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, năm 2018 tôi quyết định thành lập Công ty Cổ phần Kora Group, chuyên sản xuất các loại nước uống từ hồng đẳng sâm và nấm linh chi".

Trong quá trình khởi nghiệp, anh Thịnh luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương với nhiều chính sách ưu đãi.

Năm 2019, anh được Sở Công Thương tỉnh Kon Tum (cũ) hỗ trợ đầu tư máy chế biến và chiết rót sản phẩm nước nấm linh chi, hồng đẳng sâm. Tổng mức đầu tư khoảng 450 triệu đồng, trong đó, khuyến công hỗ trợ 150 triệu đồng. Đến nay, dây chuyền và quy trình sản xuất của công ty đã đạt tiêu chuẩn ISO 22000:2018.

Với sự nỗ lực không ngừng, các sản phẩm nước đóng chai Hồng đẳng sâm Kora và Nấm linh chi Kora, rượu sâm dây, mứt sâm dây của công ty đã có chỗ đứng trên thị trường. Trong đó, sản phẩm nước đóng chai Nấm linh chi Kora đã được công nhận là Sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021.

Công ty tặng cây thông giống cho các địa phương nhằm phủ xanh đất trống, đồi núi trọc.

Anh Thịnh cho hay, hiện sản phẩm đã phân phối tới 16 tỉnh, thành trong cả nước, mang về doanh thu 500-800 triệu đồng mỗi tháng và tạo việc làm ổn định cho 8 công nhân. Hằng tháng công ty cũng thu mua từ 2 đến 5 tấn nguyên liệu là sâm dây, nấm linh chi cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Kinh doanh các sản phẩm từ dược liệu nên anh Thịnh hiểu được những giá trị mà thiên nhiên ban tặng, chính vì thế, anh luôn đồng hành cùng chính quyền địa phương trong các hoạt động bảo vệ môi trường. Từ năm 2020 đến nay, anh đã hỗ trợ hơn 95.000 cây xanh cho các địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum (cũ) để triển khai trồng rừng.

Với tư duy dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, anh Bền Chí Thịnh - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kora Group - đã khởi nghiệp thành công, không chỉ tạo thu nhập cho bản thân mà còn góp phần tiêu thụ sản phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số, gia tăng giá trị cho đặc sản địa phương.

Ngọc Chí