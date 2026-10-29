Huy động đông đảo sinh viên chủ động tham gia nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng chống lừa đảo trực tuyến, dự án truyền thông CyberZ sẽ góp phần tăng sức đề kháng cho cộng đồng trước những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi.

Ngày 29/10, tại Hà Nội, tạp chí điện tử An ninh mạng Việt Nam và TikTok Việt Nam công bố dự án truyền thông cộng đồng “CyberZ - Tiên phong phòng trừ lừa đảo”.

Hướng tới nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng an toàn số và phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của thế hệ trẻ trong phòng ngừa, nhận diện và cảnh báo lừa đảo trực tuyến, dự án CyberZ được chỉ đạo bởi Cục An ninh mạng (Bộ Công an), sự bảo trợ của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, cùng sự hỗ trợ thực hiện của Công ty LinkStar và tổ chức Chống Lừa Đảo.

Theo đại tá Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, CyberZ là chương trình có cách tiếp cận mới, lấy sinh viên làm trung tâm, kết hợp giữa trang bị tri thức, rèn luyện kỹ năng, khuyến khích sáng tạo và thúc đẩy hành động.

Chia sẻ tại lễ công bố, đại tá Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng cho biết: Lừa đảo trực tuyến hiện nay không chỉ là những thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản. Với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, công nghệ giả mạo hình ảnh, giọng nói và những phương thức thao túng tâm lý tinh vi, các đối tượng phạm tội có thể lợi dụng chính sự tin tưởng, tình cảm và nỗi sợ hãi của mỗi người để thực hiện hành vi phạm tội.

Thực tế, ngay cả những người trẻ có khả năng tiếp cận công nghệ nhanh chóng cũng có thể trở thành nạn nhân. Những vụ việc sinh viên bị thao túng tâm lý qua thủ đoạn “bắt cóc online” thời gian vừa qua là lời cảnh báo rõ ràng.

“Yêu cầu đặt ra là chúng ta không thể chỉ cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo đã xảy ra, mà phải chủ động xây dựng năng lực nhận diện, khả năng ứng phó và sức đề kháng của cộng đồng trước những nguy cơ không ngừng biến đổi. Đây cũng chính là ý nghĩa của dự án truyền thông cộng đồng CyberZ – Tiên phong phòng trừ lừa đảo”, ông Hà Văn Bắc nhấn mạnh.

Đánh giá CyberZ là sáng kiến thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm xã hội trong việc huy động thế hệ trẻ tham gia phòng, chống lừa đảo trực tuyến, ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia nhận xét: Điểm đáng chú ý của dự án là mô hình hợp tác giữa cơ quan báo chí chuyên ngành, nền tảng công nghệ, chuyên gia an ninh mạng, cơ sở giáo dục và sinh viên. Mỗi bên đóng góp thế mạnh riêng về truyền thông, công nghệ, tri thức chuyên môn, môi trường giáo dục và sức sáng tạo của tuổi trẻ. Sự kết nối các nguồn lực này được kỳ vọng tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Thanh niên, sinh viên dự sự kiện công bố dự án CyberZ được hướng dẫn quét mã QR, đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin CyberZ và tìm hiểu kiến thức nhận diện, phòng tránh lừa đảo trực tuyến.

Trong khuôn khổ sự kiện, cuộc thi CyberZ Challenge đã được phát động. Là một hoạt động trọng tâm của dự án, cuộc thi tạo môi trường để sinh viên phát huy tư duy sáng tạo, đề xuất các ý tưởng truyền thông và giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống lừa đảo trực tuyến. Những ý tưởng xuất sắc sẽ được lựa chọn để tiếp tục hoàn thiện, kết nối nguồn lực triển khai thực tế, hướng tới phát triển các hoạt động cộng đồng có tính kế thừa và bền vững.

Với Cổng thông tin CyberZ vừa được ra mắt tại địa chỉ cyberz.tapchianninhmang.vn, đây là nơi tập hợp kiến thức, tài liệu và các hoạt động của dự án. Không gian số này tạo điều kiện để các sinh viên, thanh niên và đông đảo người dùng Internet có thể thuận tiện tiếp cận thông tin, kiểm tra kiến thức, thực hành nhận diện những tình huống lừa đảo thường gặp và nâng cao kỹ năng ứng phó trên môi trường số.