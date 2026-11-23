Cuộc sống làm dâu ở làng cổ Anh giúp cô gái Việt hiểu rõ hơn giá trị của sự bình yên, gần gũi với thiên nhiên. Trên khu vườn 4.000m2, Minh Ngọc tận hưởng từng ngày hạnh phúc bên chồng.

Chấp nhận thay đổi vì yêu

Mỗi sáng thức dậy ở làng Haworth (Anh), Lê Thị Minh Ngọc (SN 1994, quê Đà Nẵng) lại thấy vui khi được ngắm những ngọn đồi xanh mướt và hít thở không khí trong lành.

Những lúc rảnh, cô cùng chồng, Benjamin Muir (SN 1986, quốc tịch Anh) đi bộ quanh làng, tìm hiểu những con đường, ngóc ngách chưa từng qua. Có lối men theo sườn đồi, có lối đưa hai vợ chồng qua một khoảnh rừng nhỏ bình yên nhưng cũng đầy thú vị.

Cặp đôi về chung một nhà sau nhiều năm gắn bó

“Trước đây, tôi chưa từng nghĩ sẽ xa quê hương, gia đình về làm dâu ở một đất nước xa lạ.

Nhưng sau gần 1 năm sống ở Haworth, ngôi làng cổ ở vùng Tây Yorkshire, miền Bắc nước Anh, tôi chưa bao giờ hối tiếc vì quyết định chuyển về đây”, Minh Ngọc chia sẻ.

Cuối năm 2019, Benjamin đến Việt Nam du lịch nhưng rồi các chuyến bay về nước liên tục bị hủy vì dịch COVID-19.

Thời gian này, anh tình cờ gặp Minh Ngọc tại một quán quen ở Đà Nẵng. Cuộc trò chuyện vui vẻ, hòa hợp đã kéo họ xích lại gần nhau và xác định mối quan hệ nghiêm túc.

Tuy nhiên, những khác biệt trong ngôn ngữ, văn hóa và định hướng tương lai khiến cả hai không tìm được tiếng nói chung.

Minh Ngọc muốn sống gần gia đình, Benjamin cũng muốn trở về nơi mình sinh ra và lớn lên để ổn định cuộc sống.

Minh Ngọc mê đắm vẻ đẹp quê chồng

Cuối cùng, vì quá yêu cô gái Việt, anh quyết định ở lại Việt Nam lâu hơn để tìm câu trả lời cho câu hỏi “chúng ta có nên tiến đến hôn nhân?”.

Năm 2023, Benjamin đưa Minh Ngọc về thăm gia đình ở làng Haworth (Anh), để xem cô có muốn cùng anh sống ở đây lâu dài.

May mắn, Minh Ngọc “phải lòng” ngôi làng cổ kính, nằm ẩn mình giữa những ngọn đồi xanh mướt của vùng Tây Yorkshire từ cái nhìn đầu tiên.

Nhận ra điều đó, Benjamin mạnh dạn cầu hôn cô tại vườn thực vật Kew Gardens vào ngày cuối cùng của chuyến đi, ngay trước giờ bay về Việt Nam. Minh Ngọc xúc động nhận lời.

Cặp đôi tổ chức đám cưới tại Đà Nẵng vào tháng 4/2024 và có hôn lễ ấm cúng tại Anh sau đó không lâu.

Khi chính thức trở thành vợ chồng, họ quyết định ở lại Việt Nam thêm một thời gian để Minh Ngọc được gần gũi gia đình trước khi chuyển đến Anh định cư cùng chồng.

Cuộc sống bình yên tại làng cổ

Cho đến giờ, Minh Ngọc vẫn nhớ như in cảm xúc đặc biệt trong lần đầu tiên đặt chân đến làng Haworth - quê hương của chồng.

Hai vợ chồng chăm sóc khu vườn 4.000m2

Cô bất ngờ trước vẻ đẹp cổ kính và lãng mạn của làng cổ - một vẻ đẹp đặc trưng như bước ra từ trang truyện cổ tích cô từng đọc thuở nhỏ.

Ngoài ra, vùng Yorkshire ở Anh được mệnh danh là “God’s own country” (Vùng đất của Chúa) với cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ như chưa từng được con người chạm tay khai phá. Được bao bọc bởi cảnh sắc thiên nhiên ấy, làng Haworth càng thêm đặc biệt.

“Chồng tôi thích đi du lịch khám phá nhưng luôn muốn trở về làng để xây dựng tương lai lâu dài.

Từ lần đầu đặt chân đến đây, tôi đã hiểu vì sao anh lựa chọn như vậy. Chúng tôi đều muốn có cuộc sống mộc mạc và gần gũi với thiên nhiên”, Minh Ngọc chia sẻ.

Tháng 6/2025, cặp đôi về Anh và sống chung với bố mẹ Benjamin một thời gian. Đầu năm 2026, họ chọn được ngôi nhà ưng ý và chính thức chuyển đến xây dựng tổ ấm riêng.

Minh Ngọc say mê trồng rau trái trong vườn

Căn nhà thuộc kiểu “English cottage” - kiểu Anh điển hình, bao gồm một nhà chính (khoảng 120m2) và mảnh vườn phía sau rộng 4.000m2.

“Khu vườn được bao trọn bởi cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của vùng Yorkshire, biệt lập như một thế giới riêng, mang lại cảm giác bình yên cho chúng tôi”, Minh Ngọc nói.

Về nhà mới, hai vợ chồng bắt tay vào thu xếp không gian sống và cải tạo khu vườn. Thừa hưởng niềm đam mê trồng trọt từ mẹ, Benjamin say mê trồng hoa cỏ, rau trái, lấy đó làm thú vui lâu dài và tự cung tự cấp thực phẩm cho gia đình.

Benjamin vừa chăm sóc khu vườn, vừa làm việc từ xa, còn Minh Ngọc quyết định nội trợ toàn thời gian. Ngoài ra, cô còn xây một kênh cá nhân chia sẻ về cuộc sống thường nhật bên khu vườn xinh đẹp và bình yên.

Benjamin thừa hưởng niềm đam mê trồng trọt từ mẹ

Mỗi ngày, cả hai cùng nhau làm đất, ủ phân hữu cơ, cắt cỏ, tỉa cành, tưới tiêu cho những luống rau trái và hoa cỏ. Họ còn lên kế hoạch nuôi thêm gà, vịt để có những bữa ăn chất lượng, đảm bảo an toàn, hướng đến mục tiêu sống thuận tự nhiên.

Mùa vụ đầu tiên, họ vừa làm, vừa học. Minh Ngọc hạnh phúc ngắm nhìn cây trái lớn lên mỗi ngày và càng thêm hào hứng khi được thu hoạch dâu tây, cà chua, khoai tây, củ dền, bắp ngọt, rau mùi, xà lách… Những đợt thu hoạch nhiều, cô mang một phần biếu người thân, bạn bè.

“Dẫu vậy, việc chăm sóc khu vườn rộng lớn không hề đơn giản. Vợ chồng tôi phải chăm bón, tưới nước mỗi ngày, quan sát quá trình phát triển của cây và phải dọn dẹp thường xuyên để khu vườn trông sạch đẹp”, Minh Ngọc chia sẻ.

Ngọc thừa nhận, thời gian đầu sống ở vùng ngoại ô nước Anh, cô cảm thấy đôi chút buồn tẻ vì ở đây không có các trung tâm mua sắm lớn hay khu vui chơi giải trí nhộn nhịp.

Minh Ngọc ngày càng yêu cuộc sống ở quê chồng

Tuy nhiên, cô sớm thích nghi và trân trọng cuộc sống bình yên nơi đây. Niềm vui ở Haworth của Ngọc bắt đầu từ buổi sáng thức dậy giữa khung cảnh đồi núi và không khí trong lành, buổi chiều cùng chồng đi bộ, tìm những lối chưa từng qua dẫn vào khoảnh rừng nhỏ.

Ngọc cũng dần thấy gần gũi với những người hàng xóm luôn niềm nở và sẵn lòng giúp đỡ nhau.

“Có một ngôi nhà riêng ở Haworth là điều vợ chồng tôi từng mơ ước. Giờ đây, giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực, tôi càng trân quý mỗi ngày được sống yên tĩnh, hạnh phúc bên chồng”, Ngọc bày tỏ.

Ảnh: NVCC