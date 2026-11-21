MỸ - Người đàn ông mua tấm vé số ở trạm xăng, bất ngờ trúng giải độc đắc trị giá 2,04 tỷ USD vào tháng 11/2022, trở thành người trúng lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Edwin Castro đến từ Altadena, California (Mỹ) đã trúng giải Powerball trị giá 2,04 tỷ USD vào tháng 11/2022. Đây là giải độc đắc có giá trị lớn nhất thế giới từng được ghi nhận. Từ một tấm vé số 2USD, Edwin Castro bất ngờ sở hữu khối tài sản khổng lồ.

Cuộc sống sau chiến thắng không chỉ có những biệt thự xa hoa và các món đồ đắt tiền. Những tranh chấp pháp lý, mất mát tài sản do thiên tai và quyết định đầu tư để tái thiết nơi từng gắn với vận may của mình đã tạo nên những bước ngoặt khác trong hành trình của Edwin Castro.

Edwin Castro, người trúng giải xổ số Powerball lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ảnh: Spashnew

Đêm công bố

Edwin Castro mua tấm vé tại cây xăng Joe’s Service Center ở Altadena. Buổi quay số dự kiến diễn ra vào tối 7/11/2022 nhưng bị trì hoãn gần 10 tiếng do sự cố xử lý dữ liệu bán vé. Đến sáng hôm sau, kết quả mới được công bố. Xác suất để một người chơi chọn đúng toàn bộ các con số này là 1/292,2 triệu.

Phải đến ngày 14/2/2023, hơn 3 tháng sau buổi quay số, Công ty Xổ số California mới chính thức xác nhận chủ nhân giải độc đắc.

Thay vì nhận tiền thưởng 2,04 tỷ USD theo hình thức trả góp trong 30 năm, anh quyết định nhận toàn bộ tiền mặt một lần.

Khoản tiền trước thuế là 997,6 triệu USD. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, số tiền Edwin thực nhận ước tính khoảng 628 triệu USD.

Trong tuyên bố ngắn sau khi nhận giải, người đàn ông cho biết anh vô cùng bất ngờ và vui mừng trước chiến thắng. Edwin cũng bày tỏ sự hài lòng khi biết doanh thu từ xổ số góp phần hỗ trợ các trường học tại California.

Ngôi biệt thự của Edwin tọa lạc trên những ngọn đồi ở Bel Air. Ảnh: Spashnew

Chi hàng chục triệu USD mua biệt thự

Sau khi trở thành người trúng giải xổ số lớn nhất lịch sử, Edwin trở nên nổi tiếng. Anh thuê đội ngũ an ninh bảo vệ 24/7, theo AOL.

Với số tiền khổng lồ, anh chi tiêu xa xỉ, sở hữu nhiều bất động sản có giá trị hàng triệu USD.

Một trong những thương vụ đáng chú ý là căn biệt thự trị giá 25,5 triệu USD tại khu Hollywood Hills, gồm 5 phòng ngủ và 6 phòng tắm. Anh cũng mua một ngôi nhà phong cách Nhật Bản tại Altadena với giá 4 triệu USD, gần cây xăng nơi mình từng mua tấm vé đổi đời.

Danh sách bất động sản của Edwin còn có một căn nhà trị giá 47 triệu USD tại Los Angeles, với 7 phòng ngủ và bể bơi vô cực. Tại Malibu, anh tiếp tục chi 3,85 triệu USD để sở hữu một ngôi nhà có tầm nhìn hướng ra đại dương.

Ngoài bất động sản, Edwin còn mua một chiếc Porsche 911 cổ điển. Những thương vụ liên tiếp cho thấy cuộc sống của người đàn ông đã thay đổi đáng kể sau chiến thắng bất ngờ.

Edwin trong một chuyến đi chơi. Ảnh: EdwinCastr99605/X

Vướng kiện tụng vì tấm vé số trúng thưởng

Niềm vui trúng số của Edwin cũng đi kèm những rắc rối pháp lý. Năm 2023, một người đàn ông tên Jose Rivera khởi kiện, tuyên bố chính mình mới là người mua tấm vé trúng thưởng và tấm vé đã bị đánh cắp.

Edwin Castro, Công ty Xổ số California và người bị Rivera cáo buộc lấy tấm vé đều được nêu tên trong vụ kiện.

Đến năm 2024, một thẩm phán tại Los Angeles bác bỏ cáo buộc nhắm vào Edwin. Rivera không thể xuất trình tấm vé trúng thưởng. Thẩm phán cho rằng người đang nắm giữ tấm vé trúng thưởng được mặc định là chủ sở hữu hợp pháp.

Phán quyết này giúp Edwin tiếp tục giữ quyền sở hữu giải độc đắc.

Mất nhà trong thảm họa cháy rừng

Tháng 1/2025, những vụ cháy rừng nghiêm trọng liên tiếp xảy ra tại khu vực Los Angeles, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trong đó, đám cháy Palisades đã thiêu rụi căn nhà của Edwin tại Malibu.

Cùng thời điểm, đám cháy Eaton tàn phá Altadena, nơi câu chuyện trúng số của anh bắt đầu. Nhiều khu phố tại đây bị phá hủy, hàng loạt ngôi nhà chỉ còn lại đống đổ nát.

Sau thảm họa, Edwin quyết định đầu tư khoảng 10 triệu USD mua 15 lô đất bị cháy tại Altadena. Anh dự định xây dựng nhà trên những khu đất này rồi bán lại cho các gia đình muốn tiếp tục sinh sống tại địa phương, thay vì bán cho những nhà đầu tư mua bất động sản để cho thuê.

Năm 2026, 2 căn nhà trong dự án đã được khởi công xây dựng. Anh đã trao tặng 3 trong 15 lô đất cho tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ người dân.

Edwin cho biết anh muốn góp phần đưa khu vực trở lại với diện mạo của một khu dân cư thân thuộc như trước đây.