Người tuổi Dần là những người sinh vào các năm 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022. Là con giáp đứng thứ ba trong 12 con giáp, người tuổi Dần thường được cho là mạnh mẽ, quyết đoán, giàu nghị lực và luôn tràn đầy nhiệt huyết.

Họ là những nhà lãnh đạo bẩm sinh, có chí tiến thủ và không ngại đối mặt với thử thách. Tuy nhiên, tính cách mạnh mẽ đôi khi khiến người tuổi Dần trở nên nóng vội và thiếu kiên nhẫn.

Việc lựa chọn cây phong thủy phù hợp sẽ giúp người tuổi Dần phát huy điểm mạnh, hóa giải điểm yếu, thu hút tài lộc và bảo vệ bình an.

Cây lưỡi hổ viền vàng

Cây lưỡi hổ viền vàng là lựa chọn đặc biệt phù hợp với người tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974 thuộc mệnh Thủy.

Theo quan niệm phong thủy, cây lưỡi hổ viền vàng mang lại tài lộc cho người tuổi Giáp Dần.

Màu vàng trên lá cây là màu tương sinh với người mệnh Thủy (Kim sinh Thủy). Lưỡi hổ viền vàng được cho là vừa có tác dụng bảo vệ gia chủ khỏi năng lượng xấu, vừa mang lại tài lộc và sự ổn định.

Ngoài ra, tuổi Giáp Dần cũng có thể chọn cây tùng bồng lai, cây lan chi, cây ngọc ngân, những cây thuộc hành Kim rất tốt cho người mệnh Thủy. Cần tránh cây màu nâu đất (hành Thổ) vì Thổ khắc Thủy.

Cây phú quý

Cây phú quý là loại cây phong thủy mang vẻ đẹp rực rỡ với phần lòng lá xanh mướt được bao bọc bởi viền màu hồng hoặc đỏ tươi, rất phù hợp với người tuổi Bính Dần, sinh năm 1986 thuộc mệnh Hỏa.

Màu đỏ, hồng trên lá cây giúp tăng cường năng lượng, sự tự tin và thu hút tài lộc cho gia chủ. Đúng như tên gọi, phú quý mang ý nghĩa giàu sang và sung túc.

Người mệnh Hỏa cũng nên chọn cây thuộc hành Mộc (Mộc sinh Hỏa) như cây kim tiền, cây vạn niên thanh, cây ngọc bích, cây trúc phát tài. Cần tránh cây có màu xanh dương hoặc đen thuộc hành Thủy vì Thủy khắc Hỏa.

Cây lan hồ điệp hồng

Cây lan hồ điệp hồng là loại cây phong thủy sang trọng và quý phái, rất hợp với người tuổi Mậu Dần, sinh năm 1998 thuộc mệnh Thổ.

Màu hồng của cánh hoa thuộc hành Hỏa, mà Hỏa sinh Thổ, đây là mối quan hệ tương sinh vô cùng có lợi, giúp nuôi dưỡng bản mệnh, mang lại may mắn và thăng tiến trong công việc.

Lan hồ điệp hồng thường được lựa chọn cho người mệnh Thổ theo quan niệm phong thủy.

Người tuổi Mậu Dần cũng có thể chọn cây lưỡi hổ viền vàng, cây vạn niên thanh vàng, cây lan hồ điệp vàng, cây sen đá nâu, cây phong lá đỏ.

Ngoài ra, các cây thuộc hành Hỏa như hồng môn, phú quý, vạn lộc cũng rất tốt. Cần tránh cây có màu xanh lá thuộc hành Mộc vì Mộc khắc Thổ, dễ gây cản trở tài lộc.

Cây kim tiền

Cây kim tiền là lựa chọn số một cho người tuổi Canh Dần, sinh năm 1950 và 2010 thuộc mệnh Mộc.

Những chiếc lá xanh bóng, mọc đối xứng trên thân như những đồng tiền xếp chồng lên nhau tượng trưng cho sự thịnh vượng, giàu sang và tài lộc dồi dào.

Người tuổi Canh Dần vốn là những người chính trực, phóng khoáng và rộng lượng, cây kim tiền sẽ giúp họ gặp nhiều may mắn trong công việc làm ăn, buôn bán.

Vì Thủy sinh Mộc, người mệnh Mộc cũng có thể chọn các cây thủy sinh hoặc cây ưa nước để tăng cường sinh khí. Cần tránh các cây có màu trắng thuộc hành Kim vì Kim khắc Mộc, dễ gây hao tài tốn của.

Cây bạch mã hoàng tử, ngọc ngân

Người tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962 và 2022 thuộc mệnh Kim, rất hợp với cây có màu trắng, ánh kim như cây bạch mã hoàng tử, cây ngọc ngân, cây lan ý trắng.

Cần tránh cây có màu nâu, vàng đất thuộc hành Thổ vì Thổ sinh Kim quá mạnh có thể gây mất cân bằng.

Để phát huy tối đa hiệu quả phong thủy, nên đặt cây ở hướng Đông Nam (góc tài lộc) trong phòng khách hoặc phòng làm việc.

Cây cần được chăm sóc thường xuyên, lau lá sạch sẽ và cắt tỉa lá vàng, lá héo để giữ nguồn năng lượng luôn tươi mới. Theo quan niệm phong thủy, cây xanh được chăm sóc tốt có thể góp phần tạo cảm giác hài hòa và mang ý nghĩa may mắn cho gia chủ.