Người tuổi Sửu là những người sinh vào các năm 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021. Là con giáp đứng thứ hai trong 12 con giáp, người tuổi Sửu nổi tiếng với tính cách chăm chỉ, cần mẫn, mạnh mẽ và có tài lãnh đạo.

Họ có phương pháp làm việc rất quyết đoán, biết nhìn xa trông rộng và không dễ bị cám dỗ bởi những lợi ích trước mắt. Tuy nhiên, bản tính bốc đồng, đôi lúc khó kiểm soát cảm xúc. Việc lựa chọn cây phong thủy phù hợp sẽ giúp người tuổi Sửu cân bằng cảm xúc, thu hút tài lộc và bình an.

Dưới đây là 5 loại cây thường được lựa chọn cho từng nhóm tuổi Sửu theo quan niệm phong thủy.

Cây tùng bồng lai

Cây tùng bồng lai là loại cây phong thủy rất phù hợp với người tuổi Đinh Sửu, sinh năm 1997 thuộc mệnh Thủy.

Tùng bồng lai với dáng đứng thẳng, tán lá xanh thẫm, rất hợp với người tuổi Đinh Sửu mệnh Thủy.

Với dáng đứng thẳng, cứng cáp và tán lá xanh thẫm quanh năm, cây tùng tượng trưng cho sự mạnh mẽ, kiên cường và khả năng bảo vệ gia chủ khỏi những tác động xấu từ môi trường bên ngoài.

Người mệnh Thủy rất hợp với cây có màu xanh thẫm như tùng bồng lai. Ngoài ra, vì Kim sinh Thủy, tuổi Đinh Sửu cũng có thể chọn cây thuộc hành Kim như cây lưỡi hổ, cây lan chi, cây ngọc ngân.

Cần tránh cây có màu nâu đất thuộc hành Thổ vì Thổ khắc Thủy, dễ gây thất thoát tài lộc.

Cây hồng môn

Cây hồng môn với sắc đỏ rực rỡ là lựa chọn lý tưởng cho người tuổi Kỷ Sửu, sinh năm 1949 và 2009 thuộc mệnh Hỏa.

Màu của hồng môn chính là màu bản mệnh của hành Hỏa, giúp tăng cường năng lượng, sự tự tin và nhiệt huyết cho gia chủ.

Người tuổi Kỷ Sửu cũng có thể chọn cây kim ngân, cây kim tiền, cây phú quý, cây đa búp đỏ, cây vạn lộc hoặc cây trầu bà đế vương.

Đặc biệt, cây thuộc hành Mộc (Mộc sinh Hỏa) cũng rất tốt, giúp tăng thêm tài vận và làm ăn phát đạt. Cần tránh cây có màu xanh dương hoặc cây thủy sinh thuộc hành Thủy vì Thủy khắc Hỏa, theo quan niệm phong thủy dễ gây thất thoát tiền bạc.

Cây lan hồ điệp vàng

Lan hồ điệp vàng là loại cây phong thủy đặc biệt phù hợp với người tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961 và 2021 thuộc mệnh Thổ.

Màu vàng của cánh hoa chính là màu bản mệnh của hành Thổ, tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý và thịnh vượng.

Cây lan hồ điệp tượng trưng cho phú quý, thịnh vượng và may mắn.

Người tuổi Tân Sửu cũng có thể chọn cây lưỡi hổ viền vàng, cây vạn niên thanh vàng, cây sen đá nâu, cây phong lá đỏ, cây cẩm nhung đỏ, cây thiết mộc lan viền vàng.

Ngoài ra, cây thuộc hành Hỏa (Hỏa sinh Thổ) cũng rất hợp, như cây lan quân tử hay cây cung điện vàng. Cần tránh cây có màu xanh lá thuộc hành Mộc vì Mộc khắc Thổ.

Cây ngọc bích

Ngọc bích là loại cây mọng nước nhỏ gọn với những chiếc lá dày, mọng và xanh dịu mắt, rất phù hợp với người tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973 thuộc mệnh Mộc.

Màu xanh của lá cây chính là màu bản mệnh của hành Mộc, mang lại sinh khí dồi dào và sự phát triển bền vững.

Cây ngọc bích được cho là mang lại sự bình an và tài lộc bền vững cho người tuổi Quý Sửu.

Người tuổi Quý Sửu cũng có thể chọn cây cau tiểu trâm, cây vạn niên thanh, cây trường sinh, cây thiết mộc lan.

Vì Thủy sinh Mộc, các cây thủy sinh hoặc cây thuộc hành Thủy cũng rất tốt, giúp mang lại may mắn và tài lộc. Cần tránh cây có màu trắng thuộc hành Kim vì Kim khắc Mộc.

Cây bạch mã hoàng tử

Cây bạch mã hoàng tử là lựa chọn hàng đầu cho người tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985 thuộc mệnh Kim.

Cây có thân màu trắng ngà, lá to với gân trắng nổi bật trên nền xanh bóng, toát lên vẻ thanh lịch và quý tộc.

Màu trắng chính là màu bản mệnh của hành Kim, vì vậy loại cây này được tin là mang lại sự thuận lợi trong công việc, được tin là giúp gia chủ thăng tiến và gặp nhiều may mắn.

Người tuổi Ất Sửu cũng có thể chọn cây kim tiền, cây lan chi, cây lan ý hoặc cây cung điện vàng. Cần tránh các cây có màu đỏ, hồng, cam, tím thuộc hành Hỏa vì Hỏa khắc Kim, dễ hủy hoại hòa khí trong gia đình.