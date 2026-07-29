Thông tin được chia sẻ trong họp báo trực tuyến ngày 29/7. Theo đó, đại diện Google cho biết trợ lý AI Gemini Spark được triển khai tới người dùng đăng ký gói AI Ultra tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm Việt Nam, hỗ trợ tiếng Anh và các ngôn ngữ địa phương như tiếng Việt. Vài tuần tới, Gemini Spark sẽ được mở rộng cho thuê bao AI Pro.

Theo đại diện Google, động thái đánh dấu bước dịch chuyển lớn vào "kỷ nguyên AI tác tử", từ trợ lý AI bị động đến AI chủ động, hoạt động 24/7.

Gemini Spark hoạt động ngay cả khi tắt máy, khóa màn hình

CEO Google Sundar Pichai từng định nghĩa tác nhân AI hay trợ lý AI (AI Agent) là "những hệ thống kết hợp trí tuệ của các mô hình AI tiên tiến với khả năng truy cập các công cụ, nhờ đó chúng có thể thực hiện hành động thay mặt người dùng và dưới sự kiểm soát của người dùng".

Gemini Spark không chỉ trả lời câu hỏi hay cung cấp thông tin và thực sự có khả năng xử lý tác vụ thay bạn. Nó còn duy trì hoạt động liên tục ở chế độ nền kể cả khi thiết bị đã khóa màn hình hoặc tắt máy; giải phóng người dùng khỏi các tác vụ lặp đi lặp lại.

Điểm khác biệt cốt lõi của tác nhân AI này nằm ở khả năng liên kết liền mạch với hệ sinh thái Google Workspace như Gmail, Docs và Sheets để tự hoàn thành chuỗi công việc nhiều bước. Người dùng không còn phải thao tác thủ công từng công đoạn đơn lẻ mà chỉ cần giao mục tiêu tổng quát.

Chẳng hạn, Gemini Spark có thể tự động rà soát các email từ nhà trường trong Gmail, tổng hợp lịch thi, tiền học phí và tạo nhắc nhở trên Google Calendar để phụ huynh không bỏ lỡ thông tin của con.

Hoặc, thay người dùng lập kế hoạch cá nhân thông qua tự động cập nhật thông tin đặt vé máy bay, khách sạn từ hộp thư vào tài liệu Google Sheets lịch trình du lịch.

Thực tế, tác nhân AI không phải công nghệ hoàn toàn mới mà đã được Google triển khai cho các doanh nghiệp qua nền tảng Gemini Enterprise Agent.

Trong một ví dụ được đưa ra tại họp báo, đại diện Google cho biết chuỗi siêu thị FairPrice (Singapore) đang sử dụng Gemini Spark như "nhân viên kỹ thuật số" để phân tích hàng tồn kho theo thời gian thực và sở thích của khách hàng, từ đó tư vấn trực tiếp mặt hàng phù hợp ngay tại quầy.

Giờ đây, Google mang toàn bộ năng lực này tích hợp trực tiếp vào ứng dụng Gemini cá nhân của người tiêu dùng.

Giải bài toán "AI nổi loạn" và kiểm soát chi phí

Việc trao quyền cho một công cụ AI tự truy cập vào dữ liệu cá nhân nhạy cảm làm dấy lên mối lo ngại về hiện tượng AI vượt tầm kiểm soát hoặc hành động sai lệch chỉ dẫn.

Đối phó với nguy cơ này, Google thiết lập cơ chế bảo vệ ba lớp bảo đảm người dùng luôn nắm quyền kiểm soát cao nhất.

"Bất kỳ hành động nhạy cảm nào cũng bắt buộc phải có sự xác nhận của người dùng như một sự bảo đảm. AI không thể tự ý mở trình duyệt, gửi email hay xóa dữ liệu nếu chưa được bạn phê duyệt”, đại diện đội ngũ phát triển Gemini Spark chia sẻ.

Bên cạnh lớp xác nhận trực tiếp, hệ thống còn tích hợp cơ chế giám sát độc lập nhằm theo dõi hành vi của AI trong suốt quá trình xử lý tác vụ, bảo đảm mô hình không đi lệch khỏi ý định ban đầu.

Lớp phòng thủ thứ ba đến từ việc huấn luyện bản thân mô hình ngôn ngữ lớn tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn khắt khe.

Tuy nhiên, đại diện Google nhấn mạnh đây vẫn là sản phẩm thử nghiệm (beta), do đó cần giám sát AI khi giao các tác vụ nhạy cảm.

Liên quan đến chi phí, việc AI vận hành 24/7 cũng được thiết kế để không phát sinh cước API (giao diện lập trình ứng dụng) ngoài dự kiến. Tính năng này nằm trọn trong gói đăng ký định kỳ.

Để tránh tình trạng quá tải, hệ thống áp dụng hạn mức truy vấn hợp lý và tự động làm mới sau vài giờ.

Hiện tại, Gemini Spark vẫn chưa hỗ trợ đọc trực tiếp tệp đính kèm dạng PDF hoặc hình ảnh trong Gmail. Đại diện hãng cho biết hạn chế đang được khắc phục và dự kiến hoàn thiện trong vài tuần tới.