Theo các tài liệu pháp lý liên bang, Elon Musk vừa hoàn tất thương vụ mua lại APR Energy, công ty chuyên về các nhà máy điện di động với mức định giá khoảng 1 tỷ USD.

Tỷ phú Elon Musk vừa mua công ty năng lượng APR Energy. Ảnh: Bloomberg

Việc huấn luyện và vận hành các mô hình ngôn ngữ lớn như Grok đòi hỏi một lượng điện năng khổng lồ. Hàng nghìn chip GPU hoạt động liên tục trong các trung tâm dữ liệu không chỉ ngốn điện trực tiếp mà còn tỏa ra nhiệt lượng cực lớn, đòi hỏi các hệ thống làm mát công nghiệp cũng tiêu tốn năng lượng không kém để duy trì hoạt động ổn định.

Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay chính là hạ tầng lưới điện quốc gia. Tại nhiều khu vực ở Mỹ, việc xin cấp phép và đấu nối nguồn điện công suất lớn từ các công ty điện lực địa phương có thể mất tới vài năm do lưới điện khu vực đã quá tải.

Đó là lý do xAI - công ty AI của Musk - cần đến APR Energy. Doanh nghiệp này sở hữu các tua-bin chạy bằng khí gas và dầu diesel dạng mô-đun gắn trên xe rơ-moóc, có khả năng triển khai nhanh chóng. Thay vì phải chờ đợi nhiều năm để kéo điện lưới, xAI có thể đưa các tua-bin di động này vào vận hành chỉ trong vài tuần, giúp đẩy nhanh tiến độ xây dựng và mở rộng trung tâm dữ liệu.

Dù vậy, thương vụ bộc lộ một nghịch lý thú vị trong hệ sinh thái của Elon Musk. Suốt hai thập kỷ qua, hình ảnh của Musk luôn gắn liền với sứ mệnh thúc đẩy thế giới chuyển dịch sang năng lượng bền vững. Ông từng viết "Kế hoạch tổng thể" về một nền kinh tế năng lượng mặt trời, xây dựng các siêu nhà máy Tesla Gigafactory và thúc đẩy hệ thống pin lưu trữ năng lượng cỡ lớn cho lưới điện.

Thế nhưng, khi cuộc đua siêu trí tuệ nhân tạo yêu cầu nguồn năng lượng khổng lồ ngay lập tức để huấn luyện Grok, tốc độ xây dựng các trang trại điện mặt trời hay trạm lưu trữ pin hóa ra lại quá chậm. Để không bị tụt lại phía sau, Musk đã bỏ qua lưới điện sạch và tìm đến nguồn năng lượng hóa thạch truyền thống.

Trước đó, siêu máy tính Colossus của xAI tại Memphis cũng đã phải dựa vào các tua-bin khí tự nhiên để duy trì hoạt động. Việc mua đứt APR Energy cho thấy Musk muốn kiểm soát hoàn toàn chuỗi cung ứng năng lượng từ gốc, để phục vụ mục tiêu mở rộng quy mô máy tính tối đa.

Chiến lược năng lượng này của Musk đang vấp phải sự phản đối gay gắt từ người dân và các tổ chức môi trường. Trung tâm dữ liệu Colossus tại Memphis liên tục bị chỉ trích vì gây ô nhiễm không khí cục bộ từ việc đốt khí tự nhiên và ban đầu đã bỏ qua một số quy trình cấp phép tiêu chuẩn của thành phố.

Thương vụ thâu tóm APR Energy cho thấy xAI coi việc tự sản xuất điện tại chỗ bằng nhiên liệu hóa thạch là một trụ cột chiến lược lâu dài, chứ không đơn thuần là giải pháp tình thế tạm thời. Khi các mô hình AI chuyển dịch từ chatbot thông thường sang các mô hình "suy luận" (reasoning) phức tạp, thời gian xử lý tác vụ tăng lên sẽ kéo theo nhu cầu tiêu thụ điện năng tăng theo cấp số nhân. Bằng cách tự chủ nguồn điện, Musk đảm bảo hàng nghìn GPU mới có thể hoạt động liên tục mà không bị phụ thuộc vào tiến độ của các công ty điện lực địa phương.

(Tổng hợp)