Bên cạnh những tỷ phú công nghệ Mỹ như Elon Musk, Sam Altman hay Dario Amodei, một nhà sáng lập khác đang tạo ra làn sóng mới trong ngành trí tuệ nhân tạo (AI).

Đó là Yang Zhilin, nhà nghiên cứu kiêm doanh nhân 34 tuổi đứng sau startup Moonshot AI (Trung Quốc). Mô hình AI mở (open-weight) Kimi K3 của công ty này vừa thu hút sự chú ý lớn từ Thung lũng Silicon trong tuần qua.

Kimi K3 là mô hình mở mới nhất từ Trung Quốc. Năng lực lập trình và xử lý tác vụ tự động (agentic) của hệ thống sánh ngang các nền tảng hàng đầu của Mỹ từ OpenAI hay Anthropic, nhưng với chi phí thấp hơn nhiều. Đây được xem là cột mốc mới của Bắc Kinh trong cuộc đua công nghệ toàn cầu.

Yang Zhilin, nhà sáng lập startup Moonshot AI của Trung Quốc. Ảnh: YouTube

Yang Zhilin là ai?

Sinh năm 1992 tại Quảng Đông, Trung Quốc, Yang từng theo học Đại học Thanh Hoa trước khi lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Carnegie Mellon (Mỹ). Tại đây, anh là học trò của các chuyên gia AI hàng đầu như Ruslan Salakhutdinov và William Cohen.

"Cậu ấy thực sự xuất chúng", Giáo sư Salakhutdinov nhận xét trên mạng xã hội X. Ông cho biết thêm, sau khi tốt nghiệp, Yang được nhiều tập đoàn công nghệ lớn săn đón nhưng luôn quyết tâm tự khởi nghiệp.

Trong thời gian ở Mỹ, Yang từng thực tập tại Google Brain và Meta. Anh cũng là đồng tác giả của nhiều bài nghiên cứu, từ chủ đề về giới hạn xử lý ngữ cảnh của mô hình ngôn ngữ đến các mẹo tinh chỉnh câu lệnh.

Trước khi thành lập Moonshot AI, Yang trở về Trung Quốc và đóng góp vào nhiều dự án AI quy mô lớn, bao gồm mô hình PanGu của Huawei hay Wu Dao của Viện Trí tuệ Nhân tạo Bắc Kinh. Anh cũng đồng sáng lập Recurrent AI, một startup dùng hệ thống AI phân tích hội thoại bán hàng để giúp doanh nghiệp tăng hiệu suất.

Một trong những nguyên tắc cốt lõi của Yang khi phát triển AI là tập trung vào quy mô.

"Nếu có thể giải quyết vấn đề bằng cách mở rộng quy mô, đừng cố tìm thuật toán mới. Giá trị của thuật toán mới là giúp việc mở rộng quy mô hiệu quả hơn", anh chia sẻ trên LinkedIn.

Yang thành lập Moonshot AI đầu năm 2023. Đội ngũ của startup này từng phát triển nhiều công nghệ AI nổi bật như Transformer-XL, RoPE, Group Normalization, ShuffleNet, MuonClip và Mooncake.

Điểm nhấn đầu tiên của Moonshot AI là mô hình nền tảng Kimi K2 với cửa sổ ngữ cảnh cực lớn - lên tới 1 nghìn tỷ tham số - giúp xử lý các văn bản dài. Công ty cũng phát triển trợ lý ảo Kimi và mở rộng sang mảng lập trình, nghiên cứu và AI Agent, thu hút nguồn vốn đầu tư từ Alibaba, Tencent cùng nhiều tổ chức tài chính lớn của Trung Quốc.

Sự xuất hiện của Kimi K3 chính thức đưa Moonshot AI và nhà sáng lập ra sân chơi toàn cầu.

Trên X, CEO Vercel Guillermo Rauch nhận định Kimi K3 đánh dấu "lần đầu tiên một mô hình mở vượt qua tất cả các mô hình độc quyền trong bài kiểm tra năng lực lập trình web toàn diện".

Lý do rời nước Mỹ

Sau màn ra mắt của Kimi K3 tuần qua, nhiều nhân vật tầm cỡ trong giới công nghệ tỏ ra tiếc nuối khi Yang không ở lại làm việc cho các phòng thí nghiệm Mỹ. Tỷ phú đầu tư Vinod Khosla cho rằng nguyên nhân đến từ chính sách nhập cư khắt khe của chính phủ.

"Vấn đề lớn hơn là chúng ta đang xua đuổi những nhân tài xuất chúng từ các quốc gia khác bằng chính sách nhập cư của mình", ông Khosla bình luận sau thành công của Kimi K3.

Chính quyền Mỹ đang siết chặt quy định nhập cư, bao gồm cả visa du học sinh. Năm 2025, chính phủ đề xuất mức phí 100.000 USD (hơn 2,5 tỷ đồng) đối với các nhà tuyển dụng bảo lãnh hồ sơ H-1B mới cho lao động nước ngoài. Quy định này sau đó bị một thẩm phán liên bang đình chỉ và vẫn đang trong quá trình kiện tụng.

Trong tuần qua, chính phủ tiếp tục đưa ra quy định mới giới hạn thời gian lưu trú ban đầu đối với người mang visa du học.

Tuy nhiên, Giáo sư Salakhutdinov cho biết dù quá trình nhập cư tại Mỹ có thể gây áp lực và bấp bênh, Yang luôn kiên định với mục tiêu trở về Trung Quốc lập nghiệp.

"Tôi nhớ cậu ấy từng nói, nếu không ít nhất một lần thử tự mở công ty, cậu ấy sẽ hối hận suốt đời. Tôi tôn trọng quyết định đó và cậu ấy đã đúng", ông Salakhutdinov kể lại.

(Theo Insider)